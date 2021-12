20 questions typiques de leur époque posées à Google depuis 20 ans

Samira Balsara - 22/12/2021

Google Canada profite de son 20e anniversaire pour partager une liste des questions « les plus populaires et les plus intéressantes » que les internautes du Canada ont posées au moteur de recherche de l’entreprise Google au cours des deux dernières décennies.

Première moitié des années 2000

Au début des années 2000, les internautes posaient à Google des questions au sujet de l’entreprise Google elle-même et des questions spécifiques au Canada, par exemple au sujet des pièces de deux dollars.

2001 : Comment télécharger Napster?

2002 : Que signifie Google?

2003 : Peut-on enlever le centre d’une pièce de deux dollars?

2004 : Comment obtenir un passeport canadien?

2005 : Qu’est-ce que le dubstep?

Deuxième moitié des années 2000

Twitter a été lancé en juillet 2006 et les services de diffusion et de lecture en continu ont commencé à apparaître au milieu des années 2000, laissant des internautes avec certaines interrogations face à ces nouveautés.

2006 : Qu’est-ce que Twitter?

2007 : Qu’est-ce que ça veut dire être Canadien?

2008 : Depuis quand le Canada existe?

2009 : Comment regarder Hulu au Canada?

