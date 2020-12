Vidéotron lance son réseau 5G

Catherine Morin - 16/12/2020

Vidéotron vient d’annoncer le lancement de son réseau 5G à Montréal. La mise en service s’amorce progressivement sur le territoire de la métropole et se poursuivra ailleurs au Québec au cours des prochaines années.

Le déploiement du réseau s’effectuera en collaboration avec le géant sud-coréen Samsung.

Vidéotron indique qu’une fois sa mise en place complétée, la 5G permettra de transmettre des données jusqu’à 20 fois plus rapidement que les réseaux actuels et de connecter environ 1 million d’appareils par kilomètre carré.

Cette nouvelle technologie doit aussi réduire considérablement la latence, c’est-à-dire le temps total de transmission aller-retour entre un appareil et un serveur sur le réseau.

Selon le fournisseur québécois de télécommunications, le déploiement de la 5G « ouvrira un monde de possibilités », à la maison comme au travail. Un réseau plus performant stimulera également la compétitivité des entreprises d’ici.

À l’image de la technologie 4G/LTE qui a révolutionné le monde des affaires il y a quelques années, « la 5G se hissera au rang de moteur économique essentiel pour les entreprises québécoises, en particulier les petites et moyennes entreprises qui s’en serviront comme un tremplin pour accélérer leurs activités, percer de nouveaux marchés et développer des produits et services dont il est encore impossible d’imaginer la portée », a indiqué Vidéotron par communiqué.

La filiale de Québecor décrit Samsung comme un partenaire idéal pour mener une telle opération. En plus d’avoir lancé le premier téléphone compatible avec la 5G dans le monde, le géant de la technologie a permis à la Corée du Sud d’être le premier pays à mettre en place un réseau cellulaire 5G.

Samsung a récemment participé au déploiement de la 5G au Japon, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Le partenariat avec Vidéotron marque une première implantation de cette technologie en sol canadien pour l’entreprise sud-coréenne.

« C’est un privilège pour nous d’allier nos forces à celles de Vidéotron. Cette opération nous donnera l’occasion de mettre pleinement à contribution notre expertise acquise à l’échelle mondiale, a déclaré Jeff Jo, président et chef de la direction de Samsung Canada. La 5G révolutionnera l’expérience mobile des Québécois à bien des égards, et nous sommes fiers de faire partie de ce virage important au côté de notre partenaire. »

Tags: 5G