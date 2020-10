Vidéotron : des services pour soutenir le télétravail

Catherine Morin - 05/10/2020

Vidéotron Affaires lance une nouvelle gamme de forfaits centrée sur le télétravail. Avec des outils et des services adaptés aux besoins des travailleurs à distance, le fournisseur québécois de télécommunications espère améliorer la collaboration et la productivité des entreprises de toutes tailles.

Pour assurer le maintien d’un lien de communication entre collègues et avec les clients, Vidéotron propose d’abord l’installation à domicile d’une connexion Internet Affaires réservée au travail.

Toujours dans le but d’aider les employés à rester disponibles et joignables, un nouveau service de connexion LTE à haut débit assure la liaison au serveur d’entreprise en cas de panne.

Pour simplifier la gestion des systèmes téléphoniques, Vidéotron lance aussi des forfaits de communication en nuage.

Le forfait de base donne accès à un service de téléphonie IP hébergé et géré, qui prend en charge les appels sur le Web et les appels interurbains illimités au Canada et aux États-Unis.

Le forfait Hybride offre ces mêmes fonctionnalités, mais donne aussi la possibilité de combiner les services de téléphonie fixe et mobile de chaque employé avec un numéro unique. Les numéros de téléphone de l’entreprise ne sont ainsi plus attribués à des appareils, mais à des personnes. Ces employés restent joignables où qu’ils soient, peu importe le type de téléphone qu’ils utilisent.

Le forfait Unifié ajoute à ces fonctionnalités une plateforme intégrée de conférence audio et vidéo, une application de clavardage et une option de partage d’écran.

Pour assurer la protection des données et l’intégrité des infrastructures, tous les nouveaux forfaits donnent la possibilité d’accéder à distance au réseau interne de l’entreprise à partir d’un appareil mobile, d’une tablette ou d’un ordinateur de façon sécuritaire. Les utilisateurs pourront se connecter à distance en permanence ou sur demande, selon les politiques de sécurité en place.

« Vidéotron Affaires s’est donné la mission d’accompagner les entreprises dans la reprise et la poursuite de leurs activités », a déclaré Jean Novak, président de Vidéotron Affaires, par communiqué.

Il estime que le maintien d’une communication de qualité avec les employés et les clients ainsi que l’utilisation d’outils collaboratifs performants sont désormais indispensables au succès de toute organisation.

Vidéotron présente différents plans d’abonnement à ces nouveaux services sur son site Web.

