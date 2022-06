Vidéotron Affaires s’associe à EMnify pour le déploiement des objets connectés

Renaud Larue Langlois - 01/06/2022

Vidéotron Affaires annonce aujourd’hui un partenariat avec EMnify, fournisseur d’une plateforme de services de connectivité, dans le but de « rendre les organisations québécoises plus autonomes dans le déploiement des objets connectés », annonce Vidéotron dans un communiqué.

Ce partenariat de longue durée devrait ouvrir les portes de 195 pays aux entreprises d’ici qui souhaitent exporter leurs solutions Internet des objets (IdO) partout dans le monde.

Vidéotron Affaires et EMnify entendent solutionner ensemble certains des principaux enjeux liés au déploiement d’objets connectés tels que la gestion des cartes SIM, la sécurité des connexions, l’intégration ultra-rapide aux applications IdO et l’interface utilisateur simple et efficace dont ces objets ont besoin. Par exemple, une entreprise distribuant des capteurs connectés à des clients de partout dans le monde pourrait réaliser elle-même la mise à jour de milliers d’appareils en simultané et à distance à l’aide des cartes SIM intelligentes développées avec dans le cadre de ce partenariat.

Ce partenariat complémente le déploiement par Vidéotron de son propre réseau entièrement dédié à la connectivité des objets appelé LTE-M. Par ailleurs, Vidéotron Affaires est devenue, en septembre dernier, partenaire de l’entreprise québécoise X-TELIA afin de proposer une vaste gamme de solutions d’objets connectés aux villes, municipalités, organisations gouvernementales et entreprises partout au Québec.

« Vidéotron Affaires entretient depuis toujours une relation de proximité avec les entreprises, les villes et les MRC du Québec. Nous avons un désir constant de leur offrir la meilleure technologie qui soit pour optimiser leurs opérations ici comme à l’international. Ce partenariat avec EMnify nous permet de nous investir encore davantage dans la transformation numérique de nos organisations et dans la voie d’avenir que sont les objets connectés », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Vidéotron par voie de communiqué.

EMnify est un fournisseur de connectivité cellulaire connectant des millions d’appareils dans le monde entier, des véhicules électriques aux compteurs d’énergie, des systèmes d’alarme aux trackers GPS, des thermomètres intelligents aux accessoires médicaux. L’offre d’EMnify est assurée par son super-réseau IoT qui offre une connectivité complète (2G – 5G, LTE-M, NB-IoT) dans plus de 180 pays et 25 régions.

Tags: EMnify