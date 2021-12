Vente au détail : partenariat entre Wiptec et DavidsTea

Dominique Lemoine - 14/12/2021

Les Thés DavidsTea mise sur le logiciel de gestion intégré Lead WMS de Wiptec pour accroître ses activités de vente au détail en ligne et ses capacités de traitement et préparation de commandes.

Le détaillant de thé affirme que ce partenariat avec Wiptec, une entreprise de systèmes logistiques et de prestation de services logistiques, lui permet aussi de modifier son modèle de distribution, notamment grâce aux installations de Wiptec à Longueuil, en lui confiant ses activités d’entreposage, distribution et expédition.

Le détaillant souhaite notamment « raccourcir les délais de livraison en facilitant des services comme la livraison le jour même ou le lendemain sur des marchés clés, et en gérant mieux les pics de demande ».

Selon Wiptec, son logiciel de gestion intégré LEAD WMS et son centre de préparation de commandes répondent aux besoins des détaillants qui sont prêts pour une transformation numérique et technologique.

La distribution de produits de DavidsTea vers ses boutiques se fait à partir du centre de préparation de commandes de Wiptec à Longueuil depuis août 2021 et les commandes en ligne (plateforme de commerce et marché Amazon) passées aux États-Unis et au Canada sont expédiées par Wiptec depuis le début novembre.

Le siège social du détaillant est situé à Montréal. Wiptec a été fondée au Québec en 2002 et ses activités sont réparties à Sherbrooke et Longueuil. Ses activités incluent l’expédition vers des points de vente et des adresses résidentielles. Elle est propriétaire de sa propre technologie logicielle, Lead WMS.

Lire aussi :

Couche-Tard : un magasin-laboratoire basé sur l’IA et la réalité virtuelle

Découverte de trois nouveaux copieurs de cartes de paiement

Gestion des commandes : acquisition en Ontario pour Tecsys

Tags: DavidsTea