Urbanimmersive intègre ChatGPT pour transformer les visites 3D 

Urbanimmersive Inc., un fournisseur de solutions de visite virtuelle 3D, annonçait cette semaine avoir intégré la technologie d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT à son produit UiMeet3D Avatar Greeting Bot.

Exclusive à Urbanimmersive, UiMeet3D est une technologie qui permet aux visiteurs de s’engager dans des interactions immersives en temps réel avec d’autres avatars 3D (d’autres visiteurs) au sein de visites virtuelles 3D. Chaque avatar 3D, représenté par le flux vidéo de la webcam du visiteur, crée une expérience qui favorise une communication dynamique et des interactions visuelles entre les visiteurs.

Quant au UiMeet3D Avatar Greeting Bot, il s’agit un hôte virtuel facultatif émulant l’avatar d’une autre personne avec le travail spécifique de générer des leads en accueillant chaque visiteur entrant dans une visite 3D, en effectuant des tâches simples et en proposant des messages de chat.

L’intégration de ChatGPT permettra à UiMeet3D Greeting Bot de répondre aux questions relatives aux informations sélectionnées par les clients et limitées à l’environnement, explique Urbanimmersive dans un communiqué.

Avec la permission du client, le UiMeet3D Greeting Bot peut utiliser des informations telles que les descriptions de propriétés, des détails sur le quartier et des plans d’étage 2D. pour fournir aux visiteurs des réponses à une large gamme de questions, telles que le nombre de pièces, la superficie, les écoles et les options de transport en commun à proximité, ainsi que les services et l’expérience de l’agent.

En combinant ChatGPT avec cette base de données propriétaire à Urbanimmersive des comportements des utilisateurs, l’objectif d’Urbanimmersive est d’équiper le UiMeet3D Avatar Greeting Bot d’une expérience interactive hautement personnalisée et intuitive pour les visiteurs explorant ses environnements 3D et de fournir une visite guidée hautement informative des maisons tout en améliorant considérablement les capacités de génération de leads de la plateforme pour les professionnels de l’immobilier et les entreprises locales.

« Nous sommes ravis de commencer à travailler avec cette technologie d’IA révolutionnaire dans nos visites 3D et de l’offrir à nos clients dans le cadre de leurs abonnements mensuels », a commenté Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive. « L’intégration de ChatGPT dans UiMeet3D était un choix naturel et une étape logique suivante, car nous avons promu et enseigné à nos clients comment utiliser notre Greeting Avatar Bot depuis un certain temps maintenant. Nous avons également travaillé en parallèle sur la création d’un grand ensemble de données de comportement de visionnage, comme nous l’avons annoncé précédemment, qui s’avère maintenant très précieux. Pour moi, il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, les entreprises qui auront construit une quantité substantielle de données organisées et structurées seront celles qui tireront le plus parti de l’intégration de l’IA telle que ChatGPT. »