Une preuve de vaccination uniformisée dans l’application mobile ArriveCAN

Dominique Lemoine - 21/10/2021

Le palier fédéral travaille à mettre en place une preuve de vaccination uniformisée pouvant être utilisée avec l’application mobile nommée ArriveCAN, qui permet aux voyageurs de fournir des renseignements sanitaires quand ils arrivent au Canada.

Le cabinet du premier ministre du Canada affirme que « le gouvernement a travaillé avec ses partenaires pour que la preuve de vaccination standardisée ne contienne que les données nécessaires pour déterminer si un voyageur répond aux exigences en matière d’entrée et de santé publique ». L’application mobile ArriveCAN a été développée à l’interne par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le fédéral aurait travaillé en « collaboration avec les provinces et les territoires » à la mise en place de cette preuve de vaccination qui doit « faciliter les voyages internationaux et nationaux ».

La preuve de vaccination fédérale uniformisée est déjà accessible pour les résidents du Québec, du Nunavut, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Elle doit le devenir prochainement pour les résidents des autres provinces.

« Les voyageurs peuvent continuer à utiliser leur preuve de vaccination provinciale pour les voyages nationaux et internationaux si la preuve de vaccination standardisée n’est pas encore disponible dans leur province », précise le cabinet.

La mise en place de cette preuve de vaccination uniformisée s’inscrit dans le cadre des exigences du Canada relatives à la vaccination des voyageurs qui entreront en vigueur le 30 octobre 2021.

« À compter du 30 octobre 2021, les voyageurs en partance d’un aéroport canadien et les passagers des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer devront être entièrement vaccinés pour voyager », rappelle le cabinet.

Des partenaires internationaux sont impliqués dans les travaux de mise en place pour que la preuve de vaccination soit reconnue et acceptée à l’étranger.

