Une plateforme Microsoft pour le centre de distribution Goodfood

Marie Pâris - 24/06/2021

L’entreprise canadienne d’épicerie en ligne Goodfood annonce avoir loué son premier centre de distribution local de haute-technologie à Ottawa, avec des capacités d’automatisation capables de livrer 4 000 produits le jour même ou plus rapidement.

Goodfood continue de collaborer avec Microsoft pour créer des solutions technologiques sur mesure permettant une orchestration des commandes et des processus de livraison efficaces.

Le centre de distribution nouvellement loué utilisera la technologie et l’automatisation pour assurer le traitement rapide et rentable des commandes des clients. L’infrastructure d’automatisation sera prise en charge notamment par les solutions infonuagique Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Azure, en plus de logiciels développés par Goodfood pour l’orchestration des commandes et l’optimisation des livraisons.

« Goodfood a propulsé sa transformation avec l’infonuagique, en utilisant Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Azure pour moderniser son infrastructure, faire évoluer ses opérations et mieux servir ses clients à travers le Canada », a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

L’équipe technologique croissante de Goodfood assurera l’intégration de toutes les composantes dans le but ultime d’alimenter les commandes d’épicerie en temps réel avec un inventaire en direct pour garantir qu’il n’y ait pratiquement aucune rupture de stock ou substitution. Goodfood et Microsoft collaboreront également sur des projets d’intelligence artificielle visant à améliorer la planification et l’exécution globale de la chaîne d’approvisionnement.

« Nous sommes convaincus que le portefeuille agile d’applications commerciales intelligentes fourni par Microsoft se combinera pour propulser la chaîne d’approvisionnement et les capacités de traitement des commandes de Goodfood à un niveau de classe mondiale et, combiné à nos initiatives d’automatisation et de robotique en développement, nous permettront de livrer plus de produits d’épicerie plus rapidement et de manière plus rentable que jamais auparavant », a déclaré Neil Cuggy, président et chef des opérations de Goodfood.

Tags: automatisation