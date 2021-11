Une panne frappe le réseau de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador

Samira Balsara - 01/11/2021

Une panne affectant les services de santé à Terre-Neuve-et-Labrador est entrée dans sa troisième journée.

La panne a causé un retard dans les services de santé dans les quatre autorités sanitaires de la province. Des services tels que la chimiothérapie, le formulaire de voyage COVID-19 de la province, le formulaire d’évaluation et de référence COVID-19, la preuve de vaccination COVID-19 hors province et le portail des résultats COVID-19 sont touchés.

Le ministère de la Santé a écrit par communiqué que le Centre d’information sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador travaille sur les problèmes avec Bell Aliant et les autorités sanitaires. Le Centre d’information sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador répond aux besoins informatiques de toute la province, y compris les dossiers électroniques de santé.

Selon le communiqué, toutes les procédures non urgentes pour lundi ont été reportées. Les rendez-vous virtuels et les rendez-vous de télémédecine ont aussi été suspendus pour le moment dans les régions sanitaires de l’Est et du Centre. Les services de courrier électronique de toutes les autorités sanitaires ont aussi été touchés par la panne.

Pour l’instant, il n’y a pas d’autres informations expliquant la cause de la panne, mais un article de CBC a signalé qu’elle pourrait être liée à une attaque par rançongiciel.

Lire les mises à jour sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique.

Tags: Bell Aliant