Une escouade numérique pour aider les PME dans leur transformation

Le Réseau des CCTT – Synchronex lance une nouvelle plateforme nommée « Mon succès numérique » et invite les PME et les organismes de partout au Québec à se propulser vers l’avenir.

Le Réseau des CCTT – Synchronex, c’est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C’est aussi un organisme à but non lucratif qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

L’objectif du nouveau programme est de maximiser, par l’innovation, l’efficience des entreprises et des organisations d’ici en accompagnant leurs premiers pas vers un virage numérique réussi, explique l’organisme dans un communiqué. Soutenue par une équipe de cinq conseillers et par l’expertise de l’escouade numérique composée de 14 CCTT spécialisés en transformation numérique, la démarche permettra de créer des solutions pérennes et adaptées aux réalités entrepreneuriales et organisationnelles.

« Le Réseau des CCTT est partie prenante de l’innovation au Québec depuis sa création et notre escouade numérique bonifie cette tradition d’excellence. Le projet Mon succès numérique est le fer de lance de notre nouvelle stratégie d’accompagnement vers une transition numérique concrète. L’engouement que génère cette offensive est palpable, car ce programme est facilement accessible et très rapide! », a affirmé Marie Gagné, PDG du Réseau des CCTT – Synchronex

Les entreprises et les organisations peuvent soumettre leur projet via un formulaire en ligne disponible sur la page monsuccesnumerique.ca. L’équipe de conseillers en transformation numérique du Réseau des CCTT – Synchronex procédera à l’analyse de chaque demande et assurera de faire le lien avec un ou plusieurs centres technologiques dont l’expertise répond le plus spécifiquement aux besoins de la PME.

Un projet retenu est éligible à une aide financière pouvant atteindre 50 % des coûts jusqu’à concurrence de 22 500 $. Le projet veut améliorer le rendement et la productivité de plus de 1 200 entreprises au cours des prochaines années.