Une entreprise d’infonuagique du Web3 annonce la disponibilité de sa solution de stockage en nuage

Impossible Cloud vient d’annoncer la disponibilité générale de sa solution native de stockage en nuage de niveau entreprise.

La solution offre toutes les fonctionnalités du stockage en nuage traditionnel ainsi que les avantages de la technologie Web3 décentralisée, a déclaré la société. Ces avantages incluent une vitesse, un prix abordable et une sécurité accrus. Cette solution de stockage en nuage est de 50 à 75 % moins coûteuse que celles des fournisseurs d’infonuagique traditionnels, révèle l’annonce d’Impossible Cloud.

Impossible Cloud est une plateforme infonuagique basée en Allemagne qui propose des solutions en nuage multiservices et aide les entreprises à stocker leurs données.

« La plate-forme infonuagique d’Impossible Cloud est basée sur la technologie web3, qui permet une infrastructure décentralisée », a déclaré le Dr Christian Kaul, directeur de l’exploitation et co-fondateur d’Impossible Cloud. « Cela signifie qu’elle exploite la capacité sous-utilisée d’un réseau mondial de centres de données de niveau entreprise pour fournir des services en nuage avec une meilleure efficacité et de meilleures performances ainsi qu’une sécurité et une résilience améliorées, car il n’y a pas de point de défaillance unique. »

Selon le Dr Kaul, la société a examiné la capacité disponible des centres de données.

« Je pense que c’était un excès de 20 exaoctets de capacité. C’est beaucoup. Nous nous demandions “d’où vient toute cette capacité ?” …Nous avons contacté des centaines de centres de données pour explorer ce qu’ils faisaient, et plusieurs de ces fournisseurs sont vraiment heureux de profiter d’un réseau. Beaucoup d’entre eux ont une capacité de réserve », a-t-il déclaré.

Le Dr Kaul a ajouté qu’Impossible Cloud vise à exploiter l’infrastructure existante et les infrastructures matérielles sous-utilisée pour créer une solution infonuagique qui permet de réduire les coûts.

En outre, selon la société, il s’agit de la première plate-forme infonuagique décentralisée de niveau entreprise offrant une suite complète de services soutenus par un système de paiement fiduciaire et un modèle commercial destiné aux clients B2B.

Les services de l’entreprise ne nécessitent pas de crypto-monnaie ou de jetons, mais permettent toujours aux clients professionnels d’accéder aux avantages des technologies Web3 sans avoir besoin d’effectuer des transactions avec des jetons ou des crypto-monnaies.

« Donc, ce que nous faisons, c’est que nous allons vers le monde des affaires avec les fonctionnalités qu’ils veulent, avec les certifications qu’ils veulent et avec le paiement auquel ils sont habitués. Le paiement fiduciaire est la chose la plus normale au monde. C’est exactement comme ça que vous payez pour n’importe quel service que vous avez sur Internet », a déclaré le Dr Kaul.

La solution est spécialement conçue pour les entreprises et les PME qui utilisent des fournisseurs de nuage public centralisés, comme AWS S3, ainsi que des nuages privés sur site. Selon la société, Impossible Cloud Storage est idéal pour les organisations qui ont besoin d’un stockage performant et sécurisé pour le Big Data, les sauvegardes et les archives.

Object Storage d’Impossible Cloud a été développé pour un déploiement rapide avec une seule ligne de code et offre une assistance technique 24h/24 et 7j/7. Pour s’assurer que les données des utilisateurs et les données du centre de données d’hébergement sont sécurisées et séparées, le Dr Kaul a déclaré que tout ce que fait l’entreprise est conservé sur des disques durs dédiés.

« Tout ce que nous faisons est sur des disques durs dédiés… il n’y a donc pas de mélange. Et ce que nous faisons également, c’est que nous avons des couches de sécurité supplémentaires en termes de chiffrement, donc nous chiffrons et transportons au repos et ainsi de suite.

Au début de mars dernier, Impossible Cloud a annoncé une ronde de financement de 7 millions d’euros co-dirigée par HV Capital et 1kx, et rejoint par Protocol Labs et TS Ventures pour accélérer le lancement de sa plateforme.

Suite à la disponibilité générale de son produit de stockage en nuage, la société se concentre sur la poursuite du développement de ses services de stockage et le déploiement de solutions infonuagiques supplémentaires.

« Je pense que l’industrie de l’infonuagique est vraiment prête à être perturbée… dans cinq ans, Internet n’aura plus la même apparence qu’aujourd’hui. Et notre solution, et des solutions similaires à la nôtre, seront une grande partie de ce à quoi ressemblera l’Internet du futur », a déclaré le Dr Kaul.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.