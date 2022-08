Une enquête de Gartner révèle que les initiatives d’automatisation basées sur l’IA se poursuivent

Une nouvelle étude de Gartner publiée plus tôt cette semaine révèle que 80 % des cadres pensent que l’automatisation peut être appliquée à toute décision commerciale. Et à mesure que l’automatisation s’intègre dans les affaires numériques, les résultats ont révélé à quel point les organisations de tailles variées font évoluer leur utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leurs stratégies d’automatisation.

« L’enquête a démontré que les entreprises s’éloignent d’une approche purement tactique de l’IA et commencent à appliquer l’IA de manière plus stratégique », a déclaré Erick Brethenoux, analyste chez Gartner. « Par exemple, le tiers des organisations appliquent l’IA dans plusieurs unités commerciales, créant ainsi un différenciateur concurrentiel plus fort en soutenant les décisions dans l’ensemble des processus métier. »

L’enquête a révélé qu’en moyenne, 54 % des projets d’IA passent du pilote à la production. Ceci est pratiquement identique à l’ enquête Gartner 2019 sur l’IA dans les organisations, qui indiquait qu’en moyenne 53 % des projets d’IA parvenaient à l’étape de la production.

« La mise à l’échelle de l’IA continue d’être un défi important », a déclaré Frances Karamouzis, analyste chez Gartner. « Les organisations ont encore du mal à connecter les algorithmes qu’elles construisent à une proposition de valeur commerciale, ce qui rend difficile pour les responsables informatiques et commerciaux de justifier l’investissement nécessaire pour opérationnaliser les modèles. »

Plus de 40 % des organisations interrogées ont indiqué avoir déployé des milliers de modèles d’IA. Cela crée une complexité de gouvernance pour l’organisation, mettant encore plus à l’épreuve la capacité des responsables des données et de l’analyse à démontrer le retour sur investissement de chaque modèle.

Alors que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée ont la réputation d’avoir un impact sur les initiatives d’IA, l’enquête a révélé qu’il ne s’agissait pas d’un obstacle important à l’adoption de l’IA, puisque 72 % des cadres ont déclaré qu’ils avaient pu ou pouvaient trouver la main-d’œuvre qualifiée en IA dont ils avaient besoin.

« Les organisations les plus performantes utilisent une combinaison de développement interne et de recrutement externe pour les talents en IA », a déclaré Brethenoux, qui est responsable de la gestion du programme de recherche de Gartner pour l’IA. « Cela garantit que l’équipe se renouvelle en permanence en acquérant de nouvelles compétences et techniques d’IA et en considérant de nouvelles idées extérieures à l’organisation. »

Fait intéressant, les problèmes de sécurité et de confidentialité n’ont pas été classés comme l’un des principaux obstacles à l’adoption de l’IA, cités par seulement 3 % des cadres interrogés. Pourtant, 41 % des organisations ont déclaré avoir déjà été victimes d’une violation connue de la vie privée ou d’un incident de sécurité lié à l’IA.

Lorsqu’on leur a demandé qui leur entreprise craignait le plus en matière de sécurité de l’IA, 50 % des personnes interrogées ont évoqué des préoccupations concernant des concurrents, des partenaires ou d’autres tiers, et 49 % étaient préoccupées par des pirates informatiques malveillants.

Cependant, parmi les organisations qui ont été confrontées à un incident de sécurité ou de confidentialité lié à l’IA, 60 % ont signalé une compromission des données à l’interne.

L’enquête a été menée en ligne d’octobre à décembre 2021 auprès de 699 répondants aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, dans des organisations qui ont déployé l’IA ou ont l’intention de la déployer d’ici trois ans.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.