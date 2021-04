Une compétition d’innovation technologique contre la traite humaine

Marie Pâris - 08/04/2021

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, IBM, la Fundación Pasos Libres et le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), établi à Montréal, lancent le DataJam contre l’exploitation, un concours d’innovation technologique pour identifier et combattre la traite de personnes au Canada.

Ce concours vise à faire la lumière sur l’exploitation des communautés les plus vulnérables du Canada, à trouver des solutions pour protéger les victimes et à faciliter l’identification et la poursuite de ce crime.

« Cette initiative inspirée et axée sur la collaboration réunira des participants à titre virtuel afin d’explorer des solutions technologiques possibles pour aider à sensibiliser les gens à la traite des personnes au Canada », précise Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L’événement virtuel se tiendra en français et en anglais du 7 au 17 mai, et est ouvert à toute personne de 18 ans et plus résidant au Canada. L’appel de candidatures vise les étudiants et/ou les professionnels ayant des connaissances notamment dans le développement de solutions technologiques, l’analyse des données et la conception, et qui sont intéressés à proposer et à développer des solutions qui peuvent être rapidement déployées.

Les participants du DataJam travailleront en équipes et utiliseront les données publiques et la formation d’experts pour concevoir des solutions technologiques qui contribueront à résoudre des dynamiques spécifiques de la traite de personnes au Canada. Les bénévoles d’IBM aideront à encadrer les participants sur l’utilisation de la technologie et à donner vie à leurs idées.

« Les trafiquants ont intégré la technologie dans leur modèle d’affaires, à toutes les étapes du processus, du recrutement à l’exploitation des victimes, déclare Martin Hemmi, officier associé de justice pénale à l’UNODC. Mais la technologie peut également avoir une utilité positive pour aider à lutter contre la traite, par exemple en aidant les enquêtes, en améliorant les poursuites, en sensibilisant et en fournissant des services aux victimes. »

Tags: gouvernement du Canada