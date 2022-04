Un rehaussement gratuit à 2,5 Go/s pour certains clients de Rogers

Tom Li - 22/04/2022

C’est de plus en plus rapide! Tout juste après l’annonce de son forfait Internet à 8 Go/s, Rogers ajoute un niveau à son forfait Ignite Internet, cette fois-ci à 2,5 Go/s, juste un peu inférieur au forfait 3 Go/s récemment annoncé par Bell.

Il s’agit d’une connexion symétrique, ce qui signifie que la bande passante est la même en amont ou en aval.

La meilleure nouvelle est qu’il s’agit d’un rehaussement gratuit aux clients ayant déjà le forfait Ignite Internet à 1,5 Go/s.

« Nos forfaits Ignite Internet avec des vitesses de téléchargement et téléversement encore plus grandes permettent aux client de profiter d’une connexion plus fiable et performante pour télécharger de la musique ou des vidéos, pour les visioconférences ou pour transmettre des vidéos en direct de même que pour effectuer des copies de sauvegarde ou pour transférer des fichiers volumineux dans le nuage », a déclaré Robert Dépatie, président de la division résidentielle et d’affaires de Rogers dans un communiqué.

Il n’a pas été possible d’apprendre si ce nouveau forfait remplacera dorénavant le forfait à 1 Go/s ou de savoir où celui-ci sera disponible.

Lire aussi :

Internet haute vitesse moins cher pour familles à faible revenu

Pressions pour moins de réglementation pour les fournisseurs de télécoms

Un transfert de licences de Shaw vers Rogers nuirait à la concurrence, selon le fédéral

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

Tags: Bell