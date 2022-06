Un palmarès canadien des escroqueries en ligne

Renaud Larue Langlois - 28/06/2022

Une récente étude de Social Catfish révèle que le Canada a connu une augmentation sans précédent des escroqueries en ligne en 2021. Au total, les victimes de ces escroqueries se sont fait voler 380 M$ en 2021, plus du double des 165 M$ volés en 2020 dans le cadre d’événements similaires.

Selon Social Catfish, la tendance serait un sous-produit de la pandémie de COVID-19, de la technologie et de la mondialisation. En effet, les gens travaillent, effectuent des opérations bancaires, se rencontrent et achètent de plus en plus en ligne. Par ailleurs, l’augmentation est en ligne avec les tendances mondiales, les gouvernements américain, britannique et australien signalant des augmentations similaires.

Principales conclusions :

C’est l’Ontario qui se classe au premier rang, les victimes perdant en moyenne 3 010 $ par escroquerie. Le groupe d’âge qui est le plus victime d’arnaques est celui des 60 à 69 ans, perdant 81 384 $. Les 40 à 49 ans sont en deuxième place et perdent 78 954 $. Les trois principaux types d’escroquerie sont l’escroquerie à l’investissement (165 M$ perdus), l’escroquerie amoureuse (134 M$) et l’extorsion (54 M$).

En termes de perte moyenne par victime, c’est l’Ontario qui arrive en tête avec des pertes de 3 010 $. Elle est suivie de l’Alberta (2 970 $) et de la Colombie-Britannique (2 916 $). En queue de peloton, se trouve l’Île du Prince Édouard où les pertes par victime ne sont que de 554 $

Si on considère plutôt le nombre de victimes par 100 000 habitants, c’est le Manitoba qui mène le bal avec 334,6, suivi de l’Ontario (298,3) et du Yukon (262,2). C’est Terre-Neuve et Labrador qui clos la liste avec seulement 162,3 victimes par 100 000 habitants.

Comment éviter les principaux types d’escroquerie ?

Dans les escroqueries à l’investissement, les cybercriminels offrent des opportunités d’investissement uniques par courriel ou sur les réseaux sociaux qui promettent des taux de rendement élevés avec peu ou pas de risque. Si vous vous laissez prendre, attendez-vous à ne plus revoir votre argent. Les escroqueries à la crypto-monnaie sont particulièrement populaires. Pour les éviter,faites des recherches sur la personne et l’entreprise qui vous contacte et consultez un expert financier indépendant.

Dans les escroqueries amoureuses, les escrocs ciblent les célibataires en ligne sur les applications de rencontres et les réseaux sociaux et les comblent d’amour et d’affection pour gagner leur confiance. Ensuite, ils commencent à demander de l’argent pour les urgences et les victimes se retrouvent le cœur brisé et sans le sou. On peut les éviter en demeurant toujours sur ses gardes et en se souvenant de ne jamais donner d’argent à qui que ce soit qu’on a jamais pu rencontrer en personne.

Les escroqueries d’extorsion prennent souvent la forme de faux courriels de la GRC ou d’autres organisations de maintien de l’ordre. Ils avisent les victimes de prétendues accusations criminelles graves, leur demandant de communiquer à une fausse adresse de courriel ou en demandant un paiement et d’autres informations personnelles pour éviter d’aller en prison. On peut aisément se prémunir contre ces escroqueries en se souvenant que les forces de l’ordre n’exigent jamais de paiement ni ne menacent d’arrestation par courriel ou par téléphone.

