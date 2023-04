Un nouvel outil d’optimisation des soins à domicile signé AlayaCare

AlayaCare, une entreprise qui développe des plateformes de gestion des soins à domicile et en milieu communautaire, vient d’annoncer le lancement de l’outil Optimiseur de visites. Celui-ci est destiné à aider les entreprises de soins à domicile à accroître l’efficacité de leur main-d’œuvre et à optimiser la planification des horaires des soignants, en vue de fournir de meilleurs soins aux clients et d’obtenir de meilleurs résultats. Il est maintenant disponible sur la plateforme AlayaCare Cloud.

Le produit a été créé pour exploiter les algorithmes avancées, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle et les appliquer à la plateforme AlayaCare Cloud, explique la société dans un communiqué. Lors de la conception de l’optimiseur de visites, l’équipe a été chargée de créer une application qui automatise l’attribution de visites vacantes aux soignants, élimine les conjectures associées à la planification manuelle et diminue le kilométrage, le temps de déplacement et les temps d’attente, en vue d’améliorer l’expérience des patients et encourager la satisfaction des employés.

Comme l’explique AlayaCare, « les entreprises de soins à domicile font aujourd’hui toute face au même défi : la dotation en personnel. L’une des principales difficultés à surmonter pour garantir le déploiement optimal du personnel d’une agence est la planification des horaires et le jumelage des soignants avec les clients de la manière la plus efficace et la plus optimisée possible. L’équipe AlayaLabs d’AlayaCare s’est penchée sur ce problème en appliquant des algorithmes avancés pour analyser la disponibilité de la main-d’œuvre, les préférences des clients et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des patients en matière de continuité des soins ».

Parmi les fonctionnalités et avantages de l’optimiseur de visites d’AlayaCare on retrouve :

L’identification du meilleur soignant pour répondre aux besoins du client.

L’attribution groupée des offres de visites ouvertes.

L’attribution groupée de visites ouvertes aux employés.

La sélection et configuration des paramètres de priorité pour les employés correspondant aux clients.

Toujours selon la société, ce qui distingue l’optimiseur de visites d’AlayaCare des autres outils de planification sur le marché, c’est « sa supériorité éprouvée dans la planification des flux de travail de base et sa capacité à rechercher, géolocaliser, orienter et attribuer rapidement des correspondances en bloc et en temps réel ». L’amélioration de la qualité des données dans l’optimiseur de visites se traduit également par une gestion plus précise des données dans les horaires et les profils des clients/employés par rapport aux options de données de base.