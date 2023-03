Un nouveau rapport révèle les dernières tendances du travail hybride pour les services informatiques et leurs dirigeants 

Info-Tech Research Group a publié un nouveau rapport mettant en évidence les dernières recherches de l’industrie à l’attention des services de technologie de l’information (TI) et leurs dirigeants gérant des organisations hybrides.

Plus de 500 professionnels, situés principalement aux États-Unis et au Canada, ont été interrogés dans le cadre du State of Hybrid Work in IT: A Trend Report (en anglais, inscription requise).

Les principales conclusions du rapport ont révélé que le travail hybride dans l’informatique est présent partout, avec 100 % des industries et des niveaux de poste offrant une forme de travail hybride ou à distance. Bien que cela montre que les organisations sont ouvertes aux options de travail flexibles, cela signifie que l’informatique doit soutenir l’ensemble de l’organisation tout en fonctionnant efficacement pour soutenir les employés, indique le rapport.

Le rapport d’Info-Tech divise l’étude en deux sections : la technologie et les gens.

Le rapport a révélé que les modèles de travail hybrides dans le domaine de l’informatique augmentent la productivité et que l’informatique est beaucoup plus efficace lorsqu’un certain degré de travail à distance ou hybride est impliqué. Les entreprises ont signalé plus d’opportunités de travail hybride et à distance pour l’informatique tout en signalant un score d’efficacité plus élevé par rapport aux organisations qui offrent peu d’options hybrides ou à distance.

Le rapport a également révélé que le travail hybride a aussi accéléré la modernisation des processus informatiques et la transformation numérique organisationnelle. Plus de 50 % des répondants ont déclaré avoir moins recours aux copies papier et au volume de pages imprimées à la faveur des options numériques. Info-Tech suggère que cette statistique offre aux entreprises l’occasion de repenser leurs relations avec les fournisseurs d’impression. La société rapporte que les ressources consacrées à l’impression peuvent être réduites ou réaffectées, ce qui contribuera à économiser de l’argent.

En outre, la modernisation des processus et de la communication s’est également développée, 63 % des répondants ayant apporté des changements majeurs à la technologie des salles de conférence en raison du travail hybride.

Bien que le travail hybride ait été un ajustement majeur pour de nombreuses entreprises, la plupart des répondants ont indiqué que le soutien du centre de services a été maintenu ; 35 % ayant noté que le soutien s’était en fait amélioré. Seulement sept pour cent des organisations informatiques signalent une diminution du soutien du centre de services, ce qui indique que le travail hybride ou à distance n’a causé aucun revers au centre de services.

En ce qui concerne les statistiques spécifiques à l’industrie, les recherches d’Info-Tech ont révélé que les industries où le volume de demandes de services a le plus augmenté étaient le gouvernement, les médias, l’information, les télécommunications et la technologie. Selon la société, avec l’expansion mondiale des produits et services numériques provoquée par la pandémie de COVID-19, des augmentations de volume pour les médias, l’information, les télécommunications et les organisations technologiques étaient attendues. En ce qui concerne le gouvernement, le passage du travail en personne au travail en ligne pour les rôles administratifs et de travailleurs du savoir a apporté un soutien supplémentaire de la part des TI pour aider à doter les employés et les utilisateurs finaux d’outils pour effectuer le travail hors site.

Le travail hybride a également changé la façon dont l’ensemble de la main-d’œuvre informatique fonctionne.

Ce remodelage du lieu de travail a modifié les critères que les gens ont pour postuler un emploi. Un peu moins de 50 % des répondants ont indiqué que les options de travail hybrides sont l’une des considérations les plus importantes lors de la recherche d’un emploi, et que les employeurs devraient envisager d’adopter un environnement hybride s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Le rapport a également révélé que le travail hybride pourrait aider les petites organisations dans une économie en déclin. Selon l’entreprise, ce modèle de travail peut retenir les employés essentiels nécessaires pour survivre à un ralentissement économique.

« Le travail hybride est un catalyseur essentiel du succès organisationnel lorsque les ressources sont rares, en raison des avantages de productivité et des économies de coûts qu’il a démontrés », précise le rapport.

En outre, les conclusions du rapport montrent que le travail hybride peut atténuer le principal défi du travail à distance. Le travail hybride offre toujours une présence au bureau, ce que le travail à distance ne parvient pas à faire. Il fournit une option de rechange au cas où la technologie ou d’autres obstacles auraient un impact sur le travail et la communication avec les collègues. Selon les répondants, deux ou trois jours au bureau sont la formule préférée des employés et des gestionnaires dans les situations de travail hybrides.

Enfin, le rapport suggère que si les options de travail hybrides et à distance ont changé le lieu de travail et sont désormais le style de travail préféré de beaucoup, elles nécessitent plus « d’attention, de connexion et de leadership de la part des gestionnaires ».

Alors que le travail hybride et à distance s’enracine dans la société, Info-Tech suggère que les dirigeants et les services informatiques sont en mesure de suivre et d’apporter les changements nécessaires pour gérer efficacement les organisations.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.