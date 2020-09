Un nouveau module de signature numérique par Constellio

Marie Pâris - 16/09/2020

L’entreprise québécoise Constellio annonce la mise sur le marché de son nouveau module de signature numérique, Constellio Signature Numérique (CSN).

Ce module permet d’apposer un sceau numérique en un clic à l’aide d’un certificat de type « dispositif » sur un nombre illimité de documents.

La technologie de Constellio Signature Numérique est compatible avec les clés et certificats numériques de type « dispositif » émis par le Service de certification du ministère de la Justice du Québec, permettant ainsi aux documents de conserver leur valeur juridique.

Il est possible de signer différents formats de documents : Suite Microsoft Office, PDF et Open Office. Le module permet le partage de fichiers et peut être utilisé aussi bien par des équipes à l’interne que par des parties externes, grâce à des mécanismes de validation de l’identité au préalable.

Avec l’intégration de Constellio à Microsoft Teams, le module permet d’apposer un sceau numérique sur des documents échangés et partagés dans la plateforme collaborative.

Constellio conserve les documents numériques du client et les classe dans les dossiers adéquats.

Fondée en 2006, Constellio offre aux organisations des solutions en matière de gestion de contenu d’entreprise qui leur permettent de se conformer à leurs obligations légales mais également de gagner en efficacité grâce à l’automatisation et l’intelligence artificielle.

