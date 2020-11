Un fonds d’investissement Telus pour les entreprises

Marie Pâris - 25/11/2020

Telus a annoncé ce mardi le lancement du Fonds pollinisateur de Telus pour un monde meilleur, un fonds d’investissement à vocation sociale qui s’engage à remettre 100 millions de dollars pour financer des idées d’entreprises émergentes responsables et durables.

Ce nouveau fonds soutiendra directement les entreprises créées et établies au Canada ainsi que les entreprises mondiales qui cherchent à développer et à accroître leur impact au Canada, stimulant ainsi l’écosystème technologique en croissance au pays.

Les investissements seront destinés à des entreprises à but lucratif et à des fondateurs déterminés à favoriser l’innovation sociale et la croissance économique dans les domaines suivants :

Transformer les soins de santé : solutions numériques qui améliorent l’accessibilité et l’efficacité de soins de santé physique et mentale sécuritaires et de qualité pour les Canadiens.

Favoriser l’intégration collective : entreprises en démarrage qui créent des solutions visant à favoriser l’inclusion sociale et économique et à offrir à chacun l’occasion de se réaliser pleinement.

Soutenir l’agriculture responsable : entreprises qui produisent des solutions technologiques novatrices permettant au secteur agricole d’améliorer les systèmes alimentaires canadiens.

Protéger notre planète : entreprises et entrepreneurs qui créent des solutions visant à prendre soin de la planète et à réduire notre empreinte environnementale.

Le Fonds pollinisateur de Telus pour un monde meilleur a en outre annoncé trois partenariats avec Le Moulin Microcrédits, un programme canadien de microcrédit, Rhiza Capital, un fonds d’investissement à vocation sociale de la Sunshine Coast, et Tidal Vision, une société américaine qui a conçu un procédé de récupération de carapaces de crustacés afin de produire un biopolymère.

Tags: agriculture