Un fil d’actualité avec trois onglets testé par Facebook

Fanny Bourel - 20/02/2020

Facebook travaille actuellement sur une version de son fil d’actualité qui comporte des onglets.

C’est Jane Manchun Wong, une spécialiste du dénichage de fonctionnalités cachées sur les applications, qui a fait cette découverte.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait au fil d’activité d’afficher d’abord les publications les plus pertinentes selon l’algorithme de Facebook, les plus récentes ou celles qui ont déjà regardées.

Interrogé par le site d’information technologique TechCrunch, un porte-parole de Facebook a confirmé l’existence de cette fonctionnalité.

« Il est déjà possible de voir son fil d’actualité Facebook s’afficher chronologiquement. Nous sommes en train de tester des moyens de trouver cette fonctionnalité plus facilement et d’afficher les publications que vous avez déjà vues », a tweeté Alexandru Voica, qui s’occupe de la communication chez Facebook.

Si cette nouvelle fonctionnalité est adoptée par Facebook, il s’agirait du plus important changement apporté au fil d’actualité depuis 2013.

Selon Techcrunch, cette nouveauté permettrait aux utilisateurs d’avoir davantage de contrôle sur le contenu de leur fil d’actualité.

Elle les pousserait aussi à passer plus de temps sur Facebook et donc à voir davantage de publicités, ce qui augmenterait les revenus du réseau social.

Tags: algorithmes