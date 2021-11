Un deuxième centre de données eStruxture à Calgary

Pragya Sehgal - 04/11/2021

Le fournisseur montréalais de centres de données infonuagiques eStruxture a annoncé hier son intention d’ouvrir un deuxième centre de données à Calgary au cours du second semestre 2022, alors que la demande d’installations de grande capacité augmente sur le marché canadien.

Située au nord de la ville, l’installation CAL-2 sera le plus grand centre de données de niveau III (trois salles de données initiales) dans la région de Calgary. Il fournira une capacité à grande échelle, avec environ 30 MW de puissance, a déclaré un porte-parole d’eStruxture à IT World Canada.

« Nous sommes entrés sur le marché de Calgary il y a trois ans avec la conviction que l’économie rebondirait et que le marché deviendrait un marché clé des centres de données grâce à la croissance et à la demande des industries existantes et des nouvelles industries établissant leur empreinte de centre de données ici. Nous avons été témoins de cette croissance, remplissant notre capacité à CAL-1, notre première installation à Calgary. Chez eStruxture, nous sommes convaincus que Calgary est en train de devenir l’un des centres de données critiques du Canada », a déclaré Todd Coleman, président et chef de la direction d’eStruxture, dans un communiqué de presse du 3 novembre.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique.

Lire aussi :

Hydro-Québec demande plus de puissance pour alimenter des secteurs en expansion

Promesses de réduire la hausse de la consommation de données

eStruxture acquiert 8 centres de données Aptum Technologies

Tags: CAL-1