Microsoft et Fortinet font partie des entreprises technologiques soutenant le lancement officiel d’un effort visant à cartographier les activités cybercriminelles et à identifier les réponses conjointes des secteurs public et privé aux cybermenaces.

Les travaux sur l’Atlas de la cybercriminalité seront hébergés par le Forum économique mondial pendant les deux à trois prochaines années, a-t-on annoncé cette semaine. Les deux sociétés technologiques, ainsi que PayPal et Banco Santander, aideront à financer l’Atlas jusqu’à ce qu’il soit suffisamment établi pour devenir une plate-forme indépendante.

L’annonce a été faite lors de la réunion annuelle du forum en Suisse.

L’objectif est de fournir une plate-forme aux principaux enquêteurs sur la cybercriminalité, aux organismes nationaux et internationaux d’application de la loi et aux entreprises mondiales pour partager leurs connaissances, générer des recommandations politiques et identifier les opportunités d’action coordonnée pour lutter contre les cybermenaces.

Annoncés pour la première fois lors de la conférence RSA à San Francisco en juin 2022, les travaux sur l’Atlas de la cybercriminalité ont commencé avec l’analyse de 13 groupes criminels par des enquêteurs sur la cybercriminalité, a indiqué le forum dans un communiqué.

« Les cybercriminels travaillent dans l’ombre et exploitent les vulnérabilités pour infliger des attaques dévastatrices », a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un communiqué. « L’Atlas de la cybercriminalité fournit un forum important qui rassemble les secteurs public et privé pour partager des informations exploitables et tirer parti des données, des capacités et de l’expertise intersectorielles, essentielles pour perturber la cybercriminalité rapidement et à grande échelle. »

Pour plus d’informations, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.