Un assistant de réunion IA de type humain

Samira Balsara - 29/04/2022

Une entreprise d’Ottawa rend les réunions virtuelles plus productives grâce à son assistant de réunion alimenté par l’intelligence artificielle (IA) de type humain.

La technologie bluecap d’Uncanny Lab Ltd. améliore l’expérience de réunion tant pour les organisateurs que pour les participants.

bluecap s’intègre aux plateformes de visioconférence comme Zoom et Google Meets. Il agit comme un assistant de réunion et ses fonctionnalités de base incluent des transcriptions automatiques de réunion, des vidéos de révision et des résumés de réunion concis. Mais ce qui distingue bluecap des autres plates-formes de transcription, a déclaré la société, ce sont ses capacités d’analyse des réunions.

“La valeur réelle du produit global est l’analyse qu’il peut faire”, a déclaré le PDG et co-fondateur Justin Hacker.

Comment ça fonctionne

Bluecap est capable de suivre et détecter l’atmosphère générale d’une réunion, et de la classifier comme positive ou négative. De plus, il affichera également des données sur les performances de l’utilisateur dans les réunions tout au long de la journée, lui permettant de connaître son niveau d’engagement.

Par exemple, si à la fin de la journée, les données de bluecap montrent que les performances de réunion de l’utilisateur ou la participation à d’autres réunions ont diminué, cela pourrait être un indicateur d’un faible niveau d’énergie après avoir travaillé pendant un certain temps.

Le système utilise les données de conversation relatives au contexte et à l’émotion pour créer une analyse avancée des performances et même des sentiments.

L’assistant IA est capable de déterminer si la réunion a été négative, positive ou neutre sur la base de l’analyse textuelle de ce qui a été discuté, du langage utilisé lors de la réunion, du ton de la voix et de la participation, selon le co-fondateur Fuad Miah.

Lire l’article au complet (en anglais) sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

