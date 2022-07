Twitter de retour après une panne majeure

Renaud Larue Langlois - 14/07/2022

Le réseau social Twitter a connu une panne majeure ce matin. Bien que celle-ci n’ait duré qu’une quarantaine de minutes, elle semble avoir affecté l’ensemble des utilisateurs de la plateforme.

Les problèmes ont débuté vers 8 h 05 HAE, alors que plusieurs utilisateurs signalaient des messages d’erreur variés. Les problèmes auraient affecté le Web, les applications mobiles et même l’application TweetDeck de Twitter.

Au plus fort de la panne, le site Downdetector avait reçu près de 7 000 rapports de problèmes avec Twitter. Les utilisateurs n’avaient plus accès à la page web Twitter.com et l’application mobile indiquait qu’il était impossible de mettre à jour les Tweets.

Le rétablissement du service a commencé vers 8 h 40, alors que de plus en plus d’utilisateurs recommençaient à pouvoir utiliser le service. Twitter a publié un tweet à 9 h 10 qui déclarait : « Nous travaillons pour le rétablir le service pour tout le monde ». Il semble qu’à ce moment-là, la plupart des utilisateurs avaient déjà accès au service.

Il s’agit de la première panne majeure de Twitter depuis une série de problèmes vécus par le réseau social en février dernier. Twitter était alors tombé en panne deux fois en une semaine, les utilisateurs n’ayant pas pu accéder au service dans certaines parties des États-Unis en raison d’un « bogue technique qui empêchait le chargement des chronologies et la publication des Tweets ».

Malgré sa courte durée, The Guardian rapporte qu’il s’agit de la plus longue et de la plus grave panne de Twitter depuis des années. Le service n’a en effet pas connu de panne de longue durée depuis 2016, alors il avait été inaccessible pendant deux heures et demie.

Ces derniers problèmes surviennent quelques jours seulement après que la société ait déposé une plainte contre Elon Musk qui tente de sortir d’un accord d’acquisition de 44 milliards de dollars en vertu d’allégations selon lesquelles Twitter n’a pas satisfait les demandes d’informations sur les « faux comptes d’utilisateur » de la plateforme.

Au moment de publier, Twitter n’avait toujours pas répondu à nos demandes d’information.

