Tuto, une plateforme de formation continue en vidéo

Marie Pâris - 28/01/2021

L’entreprise québécoise Centiva lance Tuto, une plateforme de création et de diffusion de capsules pour les programmes de formation continue dédiée aux ordres professionnels et aux entreprises.

Cette nouvelle plateforme d’apprentissage 100 % vidéo veut alléger le poids de gestion et les frais associés au développement de programmes de formation en ligne, en assurant de manière intégrale la création de capsules exclusives au client.

« Avec la pandémie de COVID-19, Tuto s’impose comme une solution adaptée, novatrice et durable pour les ordres professionnels et les entreprises qui ne peuvent actuellement assurer le déroulement de leurs journées de formation en présentiel », indique le cofondateur de la plateforme, Félix Loiselle, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

La plateforme veut rendre davantage accessible, flexible et personnalisable la formation obligatoire. L’équipe de Centiva accompagne en effet les clients pour créer des capsules de formation qui leur sont propres et qui répondent à leurs besoins.

Le contenu des formations, qui se veut motivant, est débloqué selon la progression des apprentis, et les gestionnaires peuvent obtenir des statistiques pour suivre la progression de leur équipe.

Tuto travaille déjà avec des organisations telles que RE/MAX Québec et l’Ordre des chiropraticiens du Québec, assurant leur virage numérique.

L’entreprise québécoise Centiva, à l’origine de Tuto, rassemble des développeurs, stratèges, concepteurs et gestionnaires, et se donne comme mission de participer à l’accélération du virage technologique des entreprises d’ici, en simplifiant et en optimisant la gestion de leurs opérations.

