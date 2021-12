Trois nouvelles chaires Scale AI de recherche appliquée en IA à Montréal

Dominique Lemoine - 15/12/2021

HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l’Université McGill et l’Université de Toronto ont créé des chaires de recherche financées par Scale AI et liées à des applications des connaissances en intelligence artificielle (IA).

Selon Scale AI, HEC Montréal accueille désormais une chaire de recherche en intelligence artificielle pour la mobilité et la logistique urbaines détenue par la professeure Carolina Osorio.

Polytechnique Montréal accueille désormais une chaire de recherche sur le rôle des données dans les chaînes d’approvisionnement, dont le titulaire est le professeur Thibault Vidal.

L’Université McGill accueille désormais une chaire de recherche en science des données pour le commerce de détail, dirigée par le professeur Maxime Cohen.

L’Université de Toronto accueille désormais une chaire de recherche sur les algorithmes axés sur les données pour les chaînes d’approvisionnement, dont le titulaire est le professeur Elias Khalil.

Selon Scale AI, ses investissements dans ces chaires permettront d’attirer et retenir des chercheurs du domaine de l’IA. « Grâce à un financement de 2 millions de dollars, fourni à parts égales par Scale AI et les quatre établissements universitaires, chacune de ces chaires concentrera ses recherches sur l’application de l’IA à différents aspects des chaînes d’approvisionnement », affirme Scale AI.

Scale AI se présente comme étant une « supergrappe » spécialisée en IA, basée à Montréal et financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, ainsi que comme étant un « pôle d’investissement et d’innovation pour accélérer l’adoption et l’intégration rapide de l’IA ».

L’organisation soutient développer des « programmes visant à soutenir des projets d’investissement d’entreprises qui implantent des applications en IA, l’émergence de futurs fleurons, ainsi que le développement d’une main-d’œuvre qualifiée ».

