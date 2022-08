Trois écoles d’automne en Intelligence artificielle

L’Institut intelligence et données (IID) de l’Université Laval et ses partenaires offriront l’automne prochain un cycle de trois écoles d’automnes. Construites à l’attention de non-spécialistes afin de les aider à appréhender l’usage des données et de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé, ces formations soutiendront une exploration des outils et techniques de l’IA, de la gestion et de l’intendance des données, ainsi que du cadre éthique et juridique qui les soutiennent.

L’IID de l’Université Laval réunit depuis janvier 2020 des spécialistes de la recherche et de l’innovation en intelligence artificielle et en valorisation des données de la grande région de Québec. Qu’il s’agisse de recherche appliquée ou fondamentale ou des grands enjeux éthiques, les travaux de ses chercheurs membres ou collaborateurs contribuent activement au développement des méthodes, technologies et usages qui soutiendront le Québec de demain.

« À travers ce cycle d’écoles d’automne, on vise à outiller les utilisateurs afin qu’ils puissent évaluer le potentiel, les limites et les effets de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé et, ainsi, faciliter et soutenir son intégration dans les pratiques actuelles », explique le directeur de l’Institut, Christian Gagné dans un communiqué.

Chacune des formations s’adresse à tout individu intéressé et concerné par l’usage des données et les systèmes d’IA dans le domaine de la santé, de la nutrition ou encore des sciences biomédicales, tant en recherche que dans les milieux de pratique ou dans l’appareil administratif.

La mise en place de ces formations a été soutenue par le programme Novascience du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

Les formations offertes sont les suivantes:

Comprendre les aspects éthiques et la réglementation de l’IA en santé (22 et 23 septembre sur Zoom).

Appréhender les réalités techniques et technologiques de l’IA (12, 13 et 14 octobre en présentiel).

Comprendre les rouages de la gestion et de l’intendance des données (8 et 9 novembre en présentiel).

Plus tous les détails sur le cycle d’écoles d’automne visitez le https://iid.ulaval.ca/formations/ea22/