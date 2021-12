Trois cyberincidents sur quatre ne sont pas signalés

Dominique Lemoine - 07/12/2021

Trois entreprises sur quatre ayant vécu un cyberincident ne l’a pas signalé, selon un sondage produit par le Regroupement national de perspectives des chambres en partenariat avec le Centre canadien pour la cybersécurité.

Selon la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui fait partie du Regroupement national de perspectives des chambres, 61 % des entreprises qui ont répondu au sondage ont déclaré avoir vécu un cyberincident, mais seulement 26 % d’entre elles ont indiqué avoir signalé l’incident aux autorités.

Un cyberincident lié à l’hameçonnage est survenu dans 49 % des entreprises répondantes et un cyberincident lié à des maliciels dans 30 % des entreprises.

Sur les 468 répondants au sondage, dont des petites et moyennes entreprises, 46 % ont indiqué avoir un employé à l’interne ou une firme externe responsable de leurs opérations quotidiennes en technologies de l’information (TI).

Les mesures techniques de cybersécurité les plus courantes mises en œuvre dans les organisations répondantes incluent la sauvegarde des systèmes et de l’information sur tous les dispositifs, la mise à jour des logiciels et l’installation des correctifs logiciels, ainsi que la restriction des privilèges administratifs.

Environ deux entreprises sur trois ont dit ignorer que l’administration publique fédérale met à leur disposition des ressources et des outils pour les aider à faire face aux menaces et risques informatiques liés aux activités commerciales en ligne.

Lire aussi :

Cyberhygiène : certaines entreprises et organisations se laissent un peu aller

Ottawa propose un plan de match contre les rançongiciels

Quelles forces de l’ordre appeler au secours en cas de cyberattaque?

Tags: Centre canadien pour la cybersécurité