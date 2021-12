Transport ferroviaire : le CN couplé à Google Cloud

Dominique Lemoine - 14/12/2021

Le CN développera une plateforme numérique pour son personnel, ses clients et ses fournisseurs basée sur des outils infonuagiques Google et transférera des infrastructures et des applications de ses installations vers Google Cloud.

Selon la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), une entreprise de transport et logistique, son partenariat de sept ans avec Google « transformera la chaîne d’approvisionnement du CN dans le cadre de la numérisation de l’exploitation ferroviaire à horaires fixes, offrira de nouvelles expériences aux clients et modernisera son infrastructure dans le nuage ».

Ainsi, les clients du CN dans le secteur des matières et des ressources naturelles, de produits fabriqués et des biens de consommation auront accès à une plateforme numérique basée sur des outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine qui permettra notamment une visibilité et un suivi de la chaîne d’approvisionnement et de leurs envois.

De plus, les capacités d’analyse de données de Google seront mobilisées pour proposer au personnel des capacités de repérage automatisé des entretiens préventifs et aux clients des processus de commandes « simplifiées ».

Par ailleurs, « le CN transférera la vaste majorité de ses infrastructures et applications numériques de ses installations vers le réseau de Google Cloud », notamment pour « réduire le délai de livraison des produits ».

Lire aussi :

Reconduction du contrat de Giro auprès de la SNCF

Contrat de système embarqué pour Bombardier en Chine

Application mobile qui révèle le contenu des wagons de trains

Tags: chaîne d'approvisionnement