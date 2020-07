Transition vers l’IA : Scale AI soutient 5 nouveaux projets

Catherine Morin - 22/07/2020

Le consortium des chaînes d’approvisionnement axées sur l’intelligence artificielle (IA) Scale AI vient d’annoncer un financement de neuf millions de dollars pour soutenir cinq nouveaux projets d’entreprises canadiennes.

Chaque projet illustre comment l’IA peut améliorer la productivité des organisations dans plusieurs secteurs, de la prévision de la demande à la réduction des déchets, en passant par l’augmentation des profits.

Le groupe québécois Optel, par exemple, a reçu 5,4 millions de dollars de Scale AI pour le déploiement d’une chaîne d’approvisionnement intelligente en métaux et minéraux. L’initiative représente un investissement total de 16,6 milliards de dollars.

Ce projet vise à numériser les opérations dans l’industrie des métaux et des minéraux afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et d’améliorer leur performance. Cette transformation permettra notamment de mesurer l’empreinte socio-environnementale de l’industrie canadienne pour maximiser son avantage compétitif.

Louis Roy, président et fondateur d’Optel, estime que l’élaboration d’algorithmes d’IA avancés aidera les acteurs industriels à mieux répondre aux exigences commerciales et environnementales.

« La chaîne d’approvisionnement permettra d’optimiser les échanges commerciaux entre le Canada et ses partenaires. En plus d’offrir l’information sur la provenance des matériaux en circulation aux partenaires commerciaux, les données faciliteront la mise en place de mesures concrètes pour améliorer la performance écologique du secteur, dans une optique d’économie circulaire, de l’extraction à l’utilisation, puis à la récupération des matériaux », a-t-il expliqué par communiqué.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a souligné le leadership et l’initiative des entreprises d’ici.

« L’IA transformera en profondeur les procédés industriels et l’économie mondiale au cours des prochaines années. Favoriser sa croissance, c’est permettre aux organisations de mettre à profit de nouvelles technologies et de devenir plus concurrentielles sur les marchés étrangers », a-t-il précisé.

Le gouvernement Legault a, jusqu’à maintenant, investi 83,4 millions de dollars pour soutenir les activités de Scale AI.

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d’administration de Scale AI, a rappelé que la mission du consortium consiste à créer les conditions qui encouragent l’émergence d’un écosystème d’IA durable au Canada. Elle se dit, jusqu’à présent, très fière des résultats.

« Avec plus de 120 millions de dollars d’investissements annoncés depuis le lancement de nos programmes, nous constatons que l’effet de levier est encore plus important que prévu, alors que les entreprises s’engagent au-delà de nos attentes », a-t-elle déclaré.

Tags: Canada