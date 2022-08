Transformation infonuagique pour la Banque Laurentienne avec le soutien de Kyndryl 

La Banque Laurentienne du Canada et Kyndryl, un grand fournisseur de services d’infrastructure TI, lancent une nouvelle zone d’accueil infonuagique pour la Banque reposant sur des plateformes en nuage telles que Microsoft Azure.

La Banque Laurentienne bénéficie désormais d’une base solide et éprouvée pour déployer son environnement multi-nuage hybride de nouvelle génération, ce qui lui permettra d’offrir des expériences client engageantes et des capacités numériques innovantes, affirme-t-elle dans un communiqué.

« Avec cette étape importante, nous mettons en œuvre plusieurs priorités clés du plan stratégique de la Banque Laurentienne, notamment en mettant en place notre approche axée sur le numérique et en accélérant l’introduction de notre solution d’ouverture de compte numérique. À travers ce partenariat stratégique avec Kyndryl, nous utilisons notre taille comme un avantage pour stimuler l’innovation, l’agilité et la rapidité », a déclaré Beel Yaqub, vice-président exécutif et chef des technologies de l’information de la Banque Laurentienne.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne compte aujourd’hui près de trois mille employés. Elle offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur les conseils à des clients partout au Canada et aux États-Unis. Elle affiche 46,1 milliards de dollars d’actifs au bilan et 30,2 milliards de dollars d’actifs sous administration.

Fruit d’une collaboration stratégique entre la Banque Laurentienne et Kyndryl, le nouvel environnement va permettre aux services numériques offerts par la Banque de fonctionner efficacement et en toute sécurité. Les clients pourront ainsi profiter d’une expérience optimale et transparente à tous les points de contact d’interaction, promet la Banque. Cela permet également à la Banque d’accélérer l’introduction de sa solution d’intégration numérique et de proposer son expérience VISA repensée et plus centrée sur le client.

Kyndryl, un grand fournisseur de services d’infrastructure informatique, conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d’information complexes et critiques de ses 4 000 clients dans plus de 60 pays. Elle compte plus de 90 000 employés.

« La Banque Laurentienne a clairement défini une stratégie de croissance axée sur ses clients et elle franchit ses jalons à un rythme remarquable. Kyndryl est fière de son partenariat de longue date avec la Banque Laurentienne et nous sommes ravis de soutenir sa transformation alors qu’elle continue à définir les meilleures pratiques en termes d’expériences bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada », a pour sa part affirmé Xerxes Cooper, président de Kyndryl Canada.