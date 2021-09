Toute l’industrie québécoise de l’IA dans un même livre

Dominique Lemoine - 28/09/2021

La maison d’édition Global Village World a publié un livre de plus de 300 pages qui présente les entreprises de l’industrie québécoise de l’intelligence artificielle (IA) et leurs stratégies.

Le livre intitulé AI Québec : Une communauté d’innovation de classe mondiale a été lancé lundi à Montréal. Il met en valeur les entreprises, les entreprises en démarrage, les laboratoires de recherche et les pépinières d’entreprises de cette industrie, de même que les avantages, les réalisations et les tendances du savoir-faire basé au Québec en IA.

Carte de visite et vitrine

Le livre est aussi présenté comme ayant un rôle de « carte de visite » afin d’attirer des collaborations et de développer des partenariats. Il a été coproduit et coédité par Luc Sirois, directeur général du Conseil de l’innovation du Québec.

« Promouvoir les applications de l’IA dans les entreprises québécoises demeure une priorité de notre gouvernement », soutient Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l’Économie et de l’Innovation, dans un communiqué de presse.

Selon le directeur général de l’organisme de financement Prompt, Frédéric Bove, le livre montre comment les développeurs et les entreprises « tirent parti de l’intelligence artificielle ».

Pour ajouter à cette opération de visibilité, le regroupement Forum IA Québec dit prévoir créer une Vitrine de l’IA, c’est-à-dire un répertoire des produits et services québécois en IA, en particulier pour « mailler » les organisations qui produisent des produits et services avec celles qui veulent en utiliser.

Autres plaques tournantes

Global Village World affirme sur son site Web s’être donné la mission de « faire connaître fièrement au monde les histoires de réussite de chaque nation, de leurs villes et de leurs gens ».

Ses récentes publications incluent des livres sur l’innovation à Ottawa, au New Jersey, au Minnesota, à Miami, à Jacksonville, à Gainesville, à Saint-Louis, à Tampa Bay et à Phoenix. D’autres collections vantent aussi les entreprises de pays et de villes d’Europe, d’Asie de l’Est, d’Asie de l’Ouest et d’Afrique.

Tags: entreprises