TikTok lance une fonctionnalité de collecte de dons

Marie Pâris - 29/04/2020

TikTok annonce le lancement de la vignette Donation, une fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de collecter des fonds pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID-19.

L’utilisateur choisit l’organisme qu’il veut soutenir parmi une liste d’organismes caritatifs œuvrant auprès des communautés touchées par les conséquences de la pandémie, notamment les artistes et les professionnels de la restauration.

Les vignettes Donation sont interactives et s’intègrent sous forme de bouton cliquable directement dans les vidéos et les directs créés et partagés sur TikTok.

En regardant une vidéo ou en participant à un direct, un utilisateur peut ainsi faire un don dans une nouvelle fenêtre sans quitter l’application.

La vignette Donation est optimisée par Tiltify, une plateforme spécialisée dans la collecte de dons qui a notamment déjà travaillé avec Twitch sur d’autres initiatives.

TikTok a aussi annoncé qu’elle doublerait jusqu’au 27 mai les dons faits grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Le mot-clic #doubleyourimpact s’ajoutera alors automatiquement aux vidéos et directs qui utiliseront la vignette.

La plateforme sociale avait annoncé plus tôt dans le mois un budget de 250 millions $ pour soutenir les hôpitaux, le personnel enseignant et les communautés touchées par la COVID-19, en plus d’offrir 125 millions $ en crédit promotionnel aux organismes de santé publique.

TikTok est notamment utilisée en ces temps de pandémie par les professionnels de la santé pour s’adresser au jeune public, afin de lutter contre la désinformation qui circule au sujet du virus.

Tags: coronavirus