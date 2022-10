ThirdEye Data lance ses services de solutions de données et d’IA au Canada

ThirdEye Data, une société de San Jose, en Californie, qui se spécialise dans l’exploitation des mégadonnées et de l’intelligence artificielle (IA), étend ses services au marché canadien et ouvre un nouveau bureau dans le Grand Montréal, à Brossard.

L’entreprise est établie aux États-Unis depuis plus de dix ans et elle y offre une gamme complète de services en analyse des données, de datalogie et de services d’ingénierie. Elle crée des solutions complètes et intégrées pour des entreprises en démarrage ainsi que des sociétés Fortune 500.

L’entreprise a ouvert son nouveau bureau du Grand Montréal pour étendre son rayonnement et souhaite relever des défis uniques aux sociétés canadiennes qui misent sur les services de consultation en IA et intelligence d’affaires, indique-t-elle dans un communiqué. Les professionnels de Third Eye offrent déjà des services de consultation à des entreprises dans le monde entier, leur permettant de profiter d’une grande perspective quand vient le temps de développer des solutions.

« Notre arrivée au Canada fait partie d’une évolution commerciale naturelle, dont l’objectif est de s’implanter dans un marché plus large tout en accédant à des ressources compétentes », explique Dj Das, fondateur et chef de la direction de ThirdEye Data. « Les entreprises canadiennes sont prêtes à adopter les technologies de données et l’IA, et ThirdEye Data possède un sens aigu des affaires, une connaissance du domaine et la maturité technique nécessaires pour répondre à leurs besoins. Tout le monde y gagne! »

ThirdEye a nommé Phil McCluskey au poste de directeur général et chef technique de son bureau de Montréal. « Faire partie de ThirdEye Canada était une occasion rêvée de mettre sur pied cette succursale à partir de zéro. Je serai personnellement responsable du développement des affaires et de l’embauche. Nous n’en sommes qu’à nos débuts, et nos ambitions sont grandes », a-t-il déclaré.