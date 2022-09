Thales investit dans AI Redefined, une jeune entreprise montréalaise

Thales, une entreprise européenne qui investit dans les technologies numériques, annonce avoir investi dans AI Redefined (AIR), une jeune entreprise de Montréal qui a créé une nouvelle capacité de formation à l’intelligence artificielle où les humains et les machines apprennent continuellement les uns des autres pour relever des défis sophistiqués en temps réel.

Les deux entreprises ont signé un accord pour étendre leur collaboration en matière de travail en équipe homme-machine, ce qui contribuera à une prise de décision meilleure et plus éclairée. L’accord prolonge l’engagement de Thales à collaborer au développement d’une chaîne d’approvisionnement en intelligence artificielle (IA) solide et durable au Canada, et à permettre la mise en œuvre de systèmes critiques à large spectre, précise la société dans un communiqué.

« Nous nous engageons à collaborer avec les jeunes pousses et les PME canadiennes afin d’accélérer la commercialisation de l’IA dans les marchés critiques que Thales dessert. Nous sommes impatients d’aider AIR à réaliser son plein potentiel en tant que champion de l’IA, à l’avant-garde de la collaboration homme-machine. Et nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler ensemble pour faire avancer la vision audacieuse TrUE AI de Thales dans les systèmes critiques, et pour construire un avenir auquel nous pouvons tous faire confiance », a déclaré Siegfried Usal, vice-président, Innovation numérique de Thales Amérique du Nord dans un communiqué.

De son côté, le PDG de AIR, G. Craig Vachon, a affirmé que « AI Redefined est ravi de compter Thales parmi ses clients, ses partenaires stratégiques et ses investisseurs. Nous nous réjouissons d’un avenir commun dans la construction de produits logiciels qui placent les éléments humains tels que la connaissance du contexte, la conformité et la responsabilité au centre de la formation à l’IA. L’engagement de Thales à vendre des systèmes complexes qui intègrent l’interaction entre l’homme et l’IA, ou ce que nous avons appelé « IA pilotable », me rassure quant à la trajectoire future de l’IA. »