Terre-Neuve : la panne informatique causée par une cyberattaque

Howard Solomon - 04/11/2021

Terre-Neuve reste muette sur ce qu’elle reconnaît désormais être une cyberattaque contre son réseau de la santé.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le ministre de la Santé et des Services communautaires, John Haggie, a affirmé que la panne informatique qui a touché la majeure partie du système de santé provincial avait été causée par une cyberattaque. Cependant, il a détourné les questions sur la façon dont cela a commencé et sur la possibilité qu’il puisse s’agir d’une attaque par rançongiciel, comme l’a rapporté par CBC News.

MISE À JOUR: CBC News a déclaré que le système d’information sur les patients du St. John’s Health Science Centre, le principal hôpital de la ville, était de retour en ligne jeudi matin.

« Les personnes impliquées dans l’attaque peuvent surveiller ce que nous disons dans les médias et sur le parquet de la Chambre [législative] », a déclaré Haggie, ajoutant qu’il est donc « important que nous ne fassions ni ne disions quoi que ce soit qui compromette les efforts en cours pour enquêter et résoudre cette affaire ».

Quand on lui a demandé si la province avait communiqué avec les auteurs, Haggie a déclaré que « nous avons engagé des experts et les autorités compétentes. La meilleure pratique consiste à ne pas commenter davantage ce qui peut ou non se produire. Il est important de ne rien dire ou faire qui pourrait mettre en péril la reconstruction [du système informatique] et nos tentatives d’atténuation ».

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique.

