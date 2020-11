Telus se lance dans la transformation numérique du système alimentaire

Marie Pâris - 17/11/2020

Telus lance Telus Agriculture, une nouvelle unité d’affaires qui offre des solutions pour l’industrie de l’agriculture avec des technologies connectées.

Telus Agriculture veut optimiser la chaîne alimentaire en tirant parti des données pour améliorer l’efficacité, la productivité et les rendements dans le domaine agroalimentaire.

En reliant chaque élément de la chaîne agricole, les agriculteurs, les éleveurs, les agroentreprises, le secteur agroalimentaire et les entreprises de biens de consommation et de vente au détail pourront utiliser les systèmes de données et l’intelligence artificielle pour simplifier leurs activités et améliorer la traçabilité des aliments.

Telus Agriculture appuie actuellement l’exploitation agricole de plus de 100 millions d’acres de terres et sera soutenue par environ 1 200 experts dans dix pays.

L’entreprise a fait plusieurs acquisitions au cours de la dernière année, rassemblant un ensemble d’actifs dans l’industrie de l’agriculture. Telus Agriculture établit ainsi des ponts entre tous ceux qui participent à la chaîne agricole, des fournisseurs de semences aux agriculteurs en passant par les épiciers et les restaurateurs.

En outre, la nouvelle unité a annoncé l’acquisition d’AFS Technologies, une entreprise spécialisée dans les solutions de vente et de distribution, et d’Agrian, une plateforme unifiée de gestion agricole par logiciel-service.

Telus Agriculture a ainsi considérablement élargi sa portée au sein du secteur pour transformer la collaboration dans l’industrie de l’agriculture. Ceci inclut un milliards d’acres de données en temps réel, qui sont liées à des marchés de culture diversifiés et qui pourront générer de l’information pertinente en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine.

Tags: intelligence artificielle