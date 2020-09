Catherine Morin - 29/09/2020

L’opérateur mobile canadien Telus offrirait la vitesse de téléchargement la plus rapide au monde, selon un nouveau rapport d’Opensignal.

Opensignal produit des rapports annuels sur la qualité des réseaux mobiles mondiaux en testant leurs performances aux points d’extrémité. Pour son plus récent bilan, l’entreprise a effectué 403 milliards de mesures de vitesse sur près de 96 millions d’appareils entre janvier et juillet 2020.

Telus arrive en tête du classement, avec une vitesse moyenne de téléchargement mobile de 75,8 Mb/s. La deuxième place revient à Bell, autre opérateur canadien, avec 70,6 Mb/s. Le plus grand fournisseur de téléphonie mobile au Canada, Rogers, se classe troisième, avec 54,7 Mb/s.

Les trois société de télécommunications dépassent la vitesse moyenne mondiale de téléchargement, qui se situe à 22,1 Mb/s.

Malgré le retard dans le déploiement de la 5G au Canada, les consommateurs ont actuellement accès à des vitesses de téléchargement supérieures à celles de certains pays qui disposent déjà de la 5G, comme la Corée du Sud, un chef de file des télécommunications, et les États-Unis.

Telus se classe aussi parmi les meilleures entreprises mondiales en matière d’expérience vidéo, en vingtième position. Selon le rapport, le fournisseur canadien offre la meilleure expérience de visionnement parmi tous les opérateurs nord-américains évalués. Cette catégorie mesure la qualité de la diffusion en continu sur les différents réseaux en se basant sur des paramètres comme le temps de latence et la fréquence d’arrêt (stalling). Les vidéos sont testées à diverses résolutions à partir des plus grandes plateformes de contenu vidéo au monde, comme YouTube et Akamai.

Les autres fournisseurs canadiens ne figurent toutefois pas au top 30 de la meilleure expérience vidéo présenté dans le rapport, qui inclut surtout des fournisseurs européens et asiatiques. La première place dans ce domaine revient à l’entreprise néerlandaise T-Mobile, ex-aequo avec le fournisseur autrichien A1.

Les principaux opérateurs mobiles américains, AT&T et Verizon, ne se retrouvent ni dans le top 30 des meilleures vitesses de téléchargement, ni dans celui de la meilleure expérience vidéo.

Tags: Bell