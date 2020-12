Telus offre des téléphones gratuits à 2,2 millions d’aînés

Catherine Morin - 09/12/2020

Telus lance le programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, qui permet aux prestataires canadiens du Supplément de revenu garanti (SRG) d’obtenir un téléphone intelligent gratuit et un forfait mensuel à prix réduit. Le fournisseur de télécommunications compte ainsi aider quelque 2,2 millions d’aînés au pays à garder contact avec leurs proches en temps de pandémie.

Le programme, entièrement financé par Telus, offre dès aujourd’hui des appareils intelligents remis à neuf. Il propose aussi des forfaits comprenant appels et textos illimités partout au Canada ainsi que 3 gigaoctets de données pour 25 dollars par mois. Un plus grand nombre de personnes âgées obtiendront ainsi les outils technologiques nécessaires pour briser l’isolement, rester connectés avec leurs proches, se divertir avec des jeux et des livres en ligne et accéder à des ressources en santé.

Cette annonce survient à un moment critique, alors que la crise sanitaire affecte plus que jamais la capacité des aînés à demeurer en contact avec leur famille et à accéder aux services médicaux.

Selon des données recueillies par Telus, les personnes âgées représentent 19 % de la population du Québec, et 6,7 % d’entre elles vivent sous le seuil de la pauvreté.

« Nos aînés ont façonné le tissu de notre nation. Ils ont bâti les infrastructures, l’économie et les services sociaux dont nous profitons aujourd’hui, a déclaré François Gratton, président du groupe Telus et chef de la direction de Telus Santé et de Telus Québec, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Il est déconcertant de constater à quel point la crise sanitaire les a touchés, beaucoup d’entre eux ayant dû s’isoler de leurs proches et de leurs réseaux de soutien pour se protéger du virus. Grâce au programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, nous offrons à certains des citoyens les plus vulnérables un accès aux outils essentiels pour rester connectés en toute sécurité, juste à temps pour les Fêtes. »

« Cette année en particulier, nous avons remarqué à quel point il est essentiel que davantage de personnes âgées aient accès à des ressources de soins de santé virtuels, a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System et au University Health Network à Toronto. Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés augmentera considérablement l’accès à la technologie des soins de santé virtuels – comme la vidéoconférence à partir d’un appareil intelligent – pour les Canadiens plus âgés et à faible revenu qui peuvent avoir de la difficulté à obtenir un téléphone intelligent. »

Les personnes intéressées à participer au programme doivent fournir une preuve de versement du SRG par courriel ou par la poste. Telus les contactera ensuite directement dans un délai de deux semaines pour procéder à leur inscription. Toutes les coordonnées ainsi que les renseignements relatifs aux demandes se trouvent sur le site Web de l’entreprise.

Depuis le début de la pandémie, Telus a fourni gratuitement plus de 14 000 appareils mobiles avec des forfaits à zéro dollar à des centaines d’organismes canadiens, dont des établissements de soins de longue durée.

L’initiative Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés fait partie de la gamme de programmes Branché pour l’avenir, mise en place pour offrir aux gens dans le besoin un accès à la technologie de Telus.

