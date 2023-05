TELUS investira 11,5 milliards de dollars au Québec pour soutenir la connectivité réseau, la durabilité et l’innovation

Le géant de télécommunications TELUS annonce un investissement de 11,5 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses activités d’exploitation et ses licences de spectre au Québec au cours des cinq prochaines années. L’annonce fait partie de l’engagement de la société à investir 81 milliards de dollars au Canada d’ici 2027.

« L’investissement de 11,5 milliards de dollars de TELUS au Québec consolidera encore davantage la supériorité de nos réseaux mobiles de calibre mondial qui offrent une connectivité essentielle à des millions de citoyens », affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Cela s’ajoute aux plus de 32 milliards de dollars que TELUS y a investis dans ses technologies et ses activités d’exploitation depuis 2000. Cet investissement permettra aux Québécois de rester connectés à ce qui compte le plus, comme les soins de santé, une alimentation saine et sans risque, la formation en ligne, les amis et la famille et de profiter de la souplesse liée au télétravail, sans oublier les avantages pour l’environnement ».

TELUS collaborera ainsi avec le gouvernement du Québec et le CRTC pour étendre le réseau 5G vers de nouvelles collectivités isolées et rurales, de même que des tronçons de route dans les régions de l’Est du Québec et de Chaudière-Appalaches.

Cette année, TELUS prévoit raccorder des milliers de résidences et d’entreprises de partout dans la province, y compris dans les régions de la Mauricie, de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et de l’Est du Québec.

TELUS annonce également un partenariat pluriannuel avec le CF Montréal. TELUS et le CF Montréal pourront ainsi venir en aide à des milliers de jeunes en leur donnant accès gratuitement à des camps de soccer et en encourageant le développement d’athlètes grâce à des bourses sportives.

TELUS prévoit aussi étendre son programme Internet pour l’avenir aux jeunes du Québec en 2023, afin d’offrir un accès Internet haute vitesse financé aux jeunes à faible revenu ayant récemment quitté le système de protection de l’enfance admissibles. Le programme Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque sera également lancé au Québec.

Débuté en juin 2022, TELUS poursuit le déploiement de son spectre de 3 500 MHz sur son réseau mobile 5G de prochaine génération afin de soutenir encore davantage la croissance économique et la compétitivité du pays. Cette bande de spectre est désormais accessible dans plusieurs endroits au pays, dont Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary, Halifax et St. John’s.