Telus investira 11 G$ et créera 7 000 nouveaux emplois au Québec

Renaud Larue Langlois - 24/05/2022

Telus annonce aujourd’hui des investissements de 11 milliards de dollars sur quatre ans dans son infrastructure réseau, dans ses activités opérationnelles et dans le spectre au Québec. Elle s’engage de plus à investir 70 milliards de dollars à l’échelle du Canada d’ici 2026. L’entreprise prévoit également achever le déploiement de son réseau Internet haute vitesse financé par des programmes gouvernementaux d’ici septembre 2022 et salue l’engagement du gouvernement du Québec à étendre la connectivité sans fil aux communautés éloignées.

« Cet investissement à long terme de 11 milliards de dollars au Québec est une démonstration concrète de l’engagement durable de Telus à améliorer la vie des Canadiens en connectant les collectivités d’un océan à l’autre avec nos réseaux sans fil 5G et Telus PureFibre de pointe », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de Telus. « Notre technologie à large bande répond à un besoin essentiel de transformation pour rendre possibles les soins de santé à distance, l’éducation en ligne et le télétravail. Elle accélère aussi la transformation numérique de l’économie ainsi que l’accroissement de la productivité, de la compétitivité et du mieux-être humain à la suite de la pandémie. Surtout, nous soutenons, avec cet investissement, le dynamisme social et économique du Québec et veillons à ce que chaque membre de notre société ait accès à la technologie qui lui permettra de réaliser son plein potentiel. »

Par ces investissements, Telus prévoit générer 7 000 nouveaux emplois, principalement dans le domaine de la construction, de l’ingénierie, des technologies émergentes et d’autres secteurs de soutien. Ils permettront également de connecter 350 000 foyers québécois à l’Internet d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, l’entreprise entend offrir une connectivité mobile 5G aux collectivités éloignées par le déploiement de spectre de 3,5 Ghz. « C’est une excellente nouvelle pour la province de Québec. Il est de plus en plus important que les Canadiens aient accès à un service Internet haute vitesse fiable. L’investissement de Telus permettra de créer des emplois, de connecter les Québécois et de bâtir un Canada durable sur le plan environnemental. Grâce à des initiatives comme le Fonds pour la large bande universelle, le gouvernement du Canada est fier de s’associer à ses homologues provinciaux et aux fournisseurs de services Internet comme Telus pour que l’ensemble des citoyens d’un océan à l’autre soient connectés à Internet à haute vitesse », a déclaré Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural.

Avec son infrastructure réseau et ses investissements, Telus prévoit également « contribuer à la transition vers un avenir durable grâce à la numérisation de l’économie, ce qui comprend l’optimisation de la consommation d’énergie à la maison et la réduction des déchets alimentaires par l’intermédiaire des solutions de Telus Agriculture », affirme l’entreprise dans un communiqué.

