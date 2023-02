Telus acquiert discrètement un fournisseur Internet de London et un autre de Montréal

Le géant des télécommunications Telus a confirmé avoir acquis le mois dernier le fournisseur d’accès Internet (FAI) Start.ca de London, en Ontario, après que l’information eut été dévoilée dans un tweet.

La société a également révélé qu’elle avait acquis la société montréalaise Altima Telecom, qui dessert l’Ontario, le Québec, l’Alberta, le Manitoba et la Colombie-Britannique, en juin 2022.

Dans une déclaration à nos collègues d’IT World Canada, Telus a déclaré : « Dans le cadre de notre engagement à offrir aux Canadiens des produits et des services innovants et connectés qui améliorent leur vie, nous avons intégré les réseaux clients Altima et Start.ca à Telus en juin 2022 et janvier 2023. respectivement, donnant aux clients l’accès à (notre) réseau sans fil de premier plan mondial ainsi qu’à une suite de produits et services de domotique, de sécurité, de santé et de divertissement.

Le site Web d’aucune des deux sociétés ne révèle actuellement l’affiliation de Telus.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.