Telus : 1,5 % de plus pour payer par carte de crédit hors-Québec

Le géant des télécommunications Telus s’est adressé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour obtenir la permission d’ajouter un supplément de 1,5 % aux factures de ses clients qui payent par carte de crédit. S’il est approuvé, ce supplément pourrait être en vigueur dès octobre.

À titre d’exemple, pour un client en Alberta dont la facture de téléphone portable est de 100 $, le supplément porterait sa facture à 106,66 $, soit 100 $ pour sa facture de base, 5 $ pour la TPS, un supplément de 1,58 $ pour le paiement par carte de crédit plus huit cents supplémentaires de TPS sur le supplément.

« La société prévoit de fournir un préavis des frais à ses clients existants à partir de la mi-août », a déclaré Telus dans sa requête au CRTC.

Telus demande au régulateur de se prononcer sur la proposition d’ici le 7 septembre et aimerait commencer à percevoir les nouveaux frais à partir du 17 octobre. Dans une déclaration à CBC News, Telus a indiqué que malgré que le CRTC doit encore se prononcer sur la question, il s’agirait d’une affaire conclue.

La société a fait valoir que de nombreux autres services essentiels facturent déjà des frais pour payer avec des cartes de crédit, notamment l’Agence du revenu du Canada, la ville de Toronto et des fournisseurs d’électricité et de gaz tels qu’Enbridge, Epcor, BC Hydro, FortisBC et Alectra.

« Ces frais nous aident à récupérer une partie des coûts de traitement que nous encourons pour accepter les paiements par carte de crédit, et le coût moyen sera d’environ 2 $ pour la plupart des clients », a précisé la société, notant qu’ils peuvent facilement être évités en payant via une banque. par une opération de débit ou par d’autres moyens. Par ailleurs, Telus affirme que la plupart de ses clients paient déjà via une méthode qui n’entraînera pas de frais aditionnels.

Les marques complémentaires à rabais de Telus, telles que Koodo et Public Mobile, ne seront pas assujetties aux frais, de même que les clients du Québec.