Techstars Montréal AI présente les entreprises de sa cohorte 2020

Marie Pâris - 06/10/2020

Techstars Montréal vient de dévoiler le nom des 10 entreprises sélectionnées cette année pour son programme de mentorat Techstars Montréal AI Accelerator.

Ce programme, d’une durée de 13 semaines, comprendra des rencontres avec des entrepreneurs d’expérience et des experts techniques, ainsi qu’une formation et un coaching de « Conscious Leadership » en partenariat avec Tilt.

Le processus de sélection, qui s’est tenu de février à juillet, a rassemblé des entreprises de partout dans le monde autour de trois thèmes : Core IA, pour les produits construits autour de l’intelligence artificielle (IA), Democratization of AI, pour ceux permettant à des non spécialistes d’utiliser l’IA, et AI toolkit/DevOps, pour les produits répondant aux défis des systèmes d’IA.

Voici les 10 entreprises retenues :

BRIDGR (Montréal, Canada) : l’entreprise offre des outils et services basés sur l’IA pour aider les entreprises à s’assurer qu’elles investissent dans les meilleurs fournisseurs et technologies dans le cadre de leur transformation numérique.

Deepflow AI (Bordeaux, France) : cette plateforme d’intelligence autonome permet de créer de la valeur à partir de grands volumes de données à haute fréquence : classification de documents automatisée, contrôle de qualité industriel, etc.

NeuroLytixs (Toronto, Canada) : la solution utilise l’apprentissage automatique pour rechercher des biomarqueurs dérivés du cerveau, qui permettent de diagnostiquer un une concussion et aider la guérison.

NimbleBox (Chennai, Inde) : cette installation qui ne demande qu’une minute permet aux développeurs en IA de se concentrer sur leurs algorithmes sans perdre de temps avec l’installation.

SyntaxIQ (Toronto, Canada) : à partir d’une image, SyntaxIQ génère du contenu optimisé SEO en quelques secondes : description de produit, texte pour Instagram, etc.

TrojAI (Saint-John, Canada) : les solutions développées par TrojAI protègent les plateformes d’IA des attaques sur les données en formation et les modèles d’IA.

Veesual AI (Paris, France) : Veesual permet aux marques dans le domaine de la mode d’afficher des combinaisons de produits sur leurs sites sans shooting ni montage photo additionnels.

Whale Seeker (Montréal, Canada) : grâce à une imagerie aérienne et satellite utilisant l’IA, Whale Seeker permet de détecter automatiquement la présence de baleine.

Wisear (Paris, France) : les algorithmes basés sur l’IA de Wisear permettent aux fabricants d’écouteurs d’intégrer des fonctionnalités s’appuyant sur l’activité du cerveau.

YData (Lisbonne, Portugal) : en utilisant des données synthétiques et une série d’outils améliorant la qualité des données de façon automatisée, YData aide à recueillir des ensembles de données de qualité ou à mieux travailler avec des données sensibles.

