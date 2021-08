Technologies médicales : Carebook acquiert CoreHealth pour 9 M$

Dominique Lemoine - 10/08/2021

Carebook devient propriétaire de CoreHealth et de sa plateforme qui lui permet de vendre des licences et de fournir un panier de services spécialisés à des entreprises pour leurs travailleurs.

Technologies Carebook est une société par actions établie à Montréal, constituée à Vancouver et inscrite à la Bourse de croissance TSX. Elle est notamment administrée par l’ancien ministre de la Santé et premier ministre du Québec Philippe Couillard, et son premier actionnaire est la société en commandite Investissement MedTech, constituée au Québec.

Grâce au travail d’une équipe de 26 à 49 employés au Québec, Carebook développe et commercialise une plateforme de services liés à la santé pour les pharmacies, employeurs et assureurs.

Selon Carebook, la plateforme acquise de CoreHealth permet de regrouper et de déployer dans des entreprises « des programmes de santé et de mieux-être de sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, de grands assureurs, de sociétés de conseil en ressources humaines, de fournisseurs de programmes d’aide aux employés, de systèmes de santé, de fournisseurs de services de gestion de la santé de la population, de courtiers en régimes d’avantages sociaux collectifs, de fournisseurs de services d’encadrement en santé et de grands employeurs ».

Carebook soutient s’attendre à ce que l’acquisition de cette plateforme et de deux millions de détenteurs de licences dans le monde lui procure des revenus annualisés estimés à trois millions de dollars. CoreHealth est basée à Kelowna en Colombie-Britannique.

Carebook avait aussi acquis en avril dernier l’entreprise InfoTech, fondée à Winnipeg au Manitoba, et la propriété de sa plateforme logicielle Wellness Checkpoint de gestion des risques liés à la santé physique et à la santé mentale des travailleurs sur l’efficacité et la productivité d’une entreprise.

Selon la directrice générale de Carebook, Pascale Audette, ces deux acquisitions visent à étendre la portée mondiale du modèle de Carebook de livraison de services liés à la santé, de même qu’à vendre aux entreprises une gamme plus large de produits.

Tags: acquisition