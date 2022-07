TCS lance le centre de recherche et d’innovation Pace Port Toronto

Paul Barker - 15/07/2022

Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé cette semaine l’ouverture de son cinquième et plus grand centre mondial de recherche et d’innovation à Toronto, qui, selon la société, est conçu pour aider les entreprises canadiennes à « donner vie plus rapidement aux innovations numériques ».

Située au dernier étage d’une tour à bureaux au 400, avenue University, au centre-ville, l’installation de 16 000 pieds carrés sera connue sous le nom de Pace Port Toronto et rejoindra un réseau de centres Pace Port de TCS déjà en activité à New York, Pittsburgh, Amsterdam. et Tokyo.

Selon la société, « le monde des affaires post-pandémique pose de nouveaux risques, tout en créant de nouvelles opportunités. Les entreprises de tous les domaines cherchent à se développer et à se transformer, tout en s’efforçant de renforcer leur résilience et d’atteindre la durabilité. Pour saisir ces opportunités, l’innovation isolée ne suffit plus.

TCS Pace Ports, a-t-elle ajouté, rassemble des réseaux de co-innovation de plus de 2 600 jeunes entreprises et partenaires industriels, des institutions universitaires et son propre réseau de chercheurs.

La société, qui a généré des revenus de 25,7 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 31 mars de cette année, compte actuellement environ 606 000 consultants répartis dans 55 pays.

Lors du lancement, K. Ananth Krishnan, directeur mondial de la technologie de TCS, a déclaré que « l’établissement d’un port Pace à Toronto – le marché technologique à la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord – fait partie d’un plan stratégique à long terme de TCS pour le Canada qui comprend des laboratoires d’innovation, la croissance et la requalification de notre main-d’œuvre et notre travail continu avec les écoles pour soutenir l’éducation en sciences et technologies.

L’installation elle-même contient un espace de travail agile, un espace de formation, un laboratoire de recherche universitaire et ce que TCS a décrit comme une vitrine d’innovation pour encourager le prototypage rapide, la recherche et la commercialisation de technologies de pointe.

Un partenaire clé sera l’Université de Toronto, et à cette fin, le TCS a annoncé un don de 1 million de dollars canadiens à sa School of Cities, qui se décrit comme un « incubateur de solutions pour les chercheurs, les éducateurs, les étudiants, les praticiens axés sur les villes et le grand public pour explorer et relever les défis mondiaux complexes auxquels sont confrontés les centres urbains. »

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction Informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue–Langlois

