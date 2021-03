Tata Consultancy Services ouvre un nouveau centre à Montréal

Marie Pâris - 18/03/2021

Tata Consultancy Services (TCS) étend sa présence à Montréal en ouvrant un nouveau centre de prestations informatiques dans la ville. L’entreprise de services informatiques, de conseil et de solutions d’affaires prévoit embaucher plus de 100 nouveaux employés immédiatement et plus de 500 dans les trois prochaines années.

« Notre nouveau centre à Montréal fait partie des investissements que nous faisons pour soutenir notre croissance, a déclaré Soumen Roy, responsable pays à TCS Canada, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Avec sa richesse de talents, son écosystème de recherche en intelligence artificielle et sa réputation de pôle d’innovation numérique, Montréal est l’endroit idéal pour notre expansion. Le nouveau centre nous aidera à mieux servir nos clients, à recruter et à développer les meilleurs talents locaux, et à investir dans la communauté. »

Le nouveau site de Montréal offrira des services et des solutions autour de technologies telles que l’informatique en nuage, l’analyse avancée, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. TCS prévoit d’utiliser le centre pour soutenir les clients nouveaux et existants dans les secteurs du transport, de la vente au détail et des services financiers.

Dans le cadre de son investissement dans la région, TCS introduit également son programme Créer mon futur à l’école à Montréal. Ce programme de formation des enseignants donne aux éducateurs les outils pour intégrer la pensée computationnelle dans leur programme d’études. Cette compétence permet aux élèves de savoir comment résoudre des problèmes du monde réel en découvrant comment les exprimer d’une manière qu’un ordinateur peut résoudre.

« Créer mon futur utilise une approche transdisciplinaire qui intègre les concepts de la pensée computationnelle dans toutes les matières principales, y compris les mathématiques, les sciences, les arts du langage et les études sociales, explique Lina Klebanov, qui est en charge de la responsabilité sociale de l’entreprise en Amérique du Nord. Soixante-cinq pour cent des enfants qui entrent à l’école primaire occuperont des emplois qui n’existent pas encore. En contribuant à leur apprendre à utiliser une pensée créative pour comprendre comment les problèmes peuvent être résolus grâce à la technologie, nous aidons les étudiants à se préparer aux emplois du futur. »

Tags: emplois