Talentscope : une nouvelle plateforme de gestion des talents signée GSoft 

La société montréalaise de logiciels GSoft vient de lancer Talentscope, une nouvelle plateforme qui permet aux équipes de cartographier leurs compétences afin de mieux comprendre ce qu’il leur faut pour réussir.

Comme l’explique la société, la mission de Talentscope est d’équiper les organisations avec les bons outils pour faire grandir et rayonner leurs talents. Talentscope construit une plateforme nouvelle génération de gestion des talents, faisant des compétences le point central de l’expérience employé.

« Dans un monde qui bouge aussi rapidement, les entreprises doivent réussir à développer leurs talents pour rester compétitives », déclare Simon De Baene, CEO de GSoft. « C’est la raison pour laquelle nous avons créé Talentscope. Nous voulons donner aux entreprises les moyens de comprendre leurs compétences et les faire progresser afin de créer des environnements de travail plus enrichissants et plus performants ».

Talentscope veut permettre aux entreprises de bénéficier d’une vision plus claire et instantanée des capacités et des lacunes de leur équipe afin de développer les talents et de planifier les effectifs de manière efficace.

La plateforme aide les employeurs à définir les prochaines étapes de la carrière de leurs employés et à établir des parcours de progression de carrière clairs afin que chaque employé puisse atteindre son plein potentiel. En mettant l’accent sur la mobilité interne et le mentorat, Talentscope est également un outil de développement des compétences qui met en relation les talents avec les bonnes ressources et les bons projets pour faire progresser la carrière de l’employé et l’organisation.

Parmi les fonctionnalités de Talentscope, la plateforme permet de :

Répertorier et évaluer les compétences en quelques minutes ;

Planifier les effectifs plus efficacement en s’appuyant sur des informations pertinentes basées sur les compétences ;