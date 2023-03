Ta voix est puissante : Enseigner la programmation à travers la musique autochtone 

Amazon Canada et TakingITGlobal, une organisation non gouvernementale caritative qui se concentre sur les problèmes mondiaux par la sensibilisation et l’engagement des jeunes du monde, ont lancé l’édition 2023 de Ta voix est puissante.

Ta voix est puissante est un programme de formation et un concours de remix qui enseigne les techniques de codage aux élèves des écoles secondaires en utilisant la musique d’artistes autochtones. Il s’agrandit en 2023 après son succès de l’année dernière qui a rejoint plus de 5000 élèves, pour inclure de nouvelles chansons des artistes Twin Flames et un programme amélioré qui utilise la musique et la technologie pour promouvoir la justice sociale.

Le programme Ta voix est puissante est gratuit pour les enseignants et les élèves du secondaire.

Les plans de cours comportent huit modules qui enseignent les bases du codage tout en exposant les élèves à des discussions sur l’expérience des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada, y compris des sujets tels que les pensionnats, la rafle des années 60 et les 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.

Les élèves remixeront la musique des artistes autochtones Jayli Wolf, Dakota Bear, Samian et Twin Flames à l’aide d’EarSketch, un éditeur de code en ligne disponible en anglais, en français, en ojibwé et en inuktitut. Tous les participants seront encouragés à soumettre leurs remixes à un concours dans lequel deux gagnants – un autochtone et un s’identifiant comme un allié – recevront des bourses de 5000 $ canadiens offertes par Amazon. Les finalistes recevront des cartes-cadeaux Amazon et un enseignant exceptionnel recevra un prix de 1000 $.

Un récent rapport du Conference Board du Canada estime que moins de deux pour cent des personnes travaillant dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) sont autochtones. L’édition 2023 de ce programme peut contribuer à changer cela en rendant des compétences telles que le codage plus accessibles aux communautés.

Le programme a été créé par TakingITGlobal, avec des collaborations d’un an qui ont impliqué plusieurs heures de consultation et d’examen. Le Cloud Innovation Center de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), une collaboration entre Amazon Web Services (AWS) et l’UBC, a facilité les contacts avec des experts, des étudiants et des anciens autochtones.

« Ta voix est puissante a dépassé toutes les attentes en 2022, alors que des milliers d’enseignants et d’élèves à travers le Canada ont manifesté un immense enthousiasme à l’idée de combiner une expérience d’apprentissage technologique unique avec une réflexion sur les histoires autochtones et canadiennes », a déclaré l’éducatrice anishinaabe Christine M’lot, qui a dirigé le développement du programme pour le compte de TakingITGlobal.

Mme M’lot ajoute que cette année, l’objectif du programme est d’ajouter de nouvelles histoires et expériences, ainsi que de la musique d’artistes des Premières Nations, inuits et métis, pour engager de nouveaux participants et aider les cohortes précédentes à développer leurs compétences en technologie.

Jayli Wolf, l’une des artistes autochtones dont la musique sera utilisée dans le programme, affirme que cela aidera à initier davantage d’Autochtones aux domaines des STIM.

« Je suis tellement excitée de faire à nouveau partie de Ta voix est puissante cette année. Il est essentiel que nous comblions les lacunes de l’économie des STIM pour les peuples autochtones. Le programme pousse les jeunes autochtones vers l’avant en mettant l’accent sur l’éducation à travers le processus créatif de codage avec la musique. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publicarion sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.