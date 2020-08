SwiftCTRL ouvre un centre technologique à Montréal

Catherine Morin - 25/08/2020

La société new-yorkaise de technologie immobilière SwiftCTRL annonce l’ouverture d’un centre de recherche et développement à Montréal.

Ce nouvel espace, géré par la filiale SwiftCTRL Technologies Canada, servira à l’élaboration de systèmes de contrôle d’accès aux bureaux.

SwiftCTRL a mis au point la solution SwiftConnect, qui permet aux propriétaires immobiliers et aux entreprises de gérer les accès aux édifices à partir d’un tableau de bord.

Au cours des deux prochaines années, l’entreprise souhaite former une équipe montréalaise de plus de 25 développeurs, chefs de produits et autres professionnels en soutien technique.

Ces spécialistes travailleront au perfectionnement du système dans le but de simplifier le travail des gestionnaires de biens immobiliers dans un contexte de pandémie, alors que le contrôle des allées et venues dans les espaces publics intérieurs est particulièrement important.

Le chef de la direction de SwiftCTRL, Chip Kruger, en est à son deuxième investissement à Montréal. La société de capital-risque Waltz, qui lui appartenait, a eu une filiale dans la métropole à partir de 2016, avant d’être rachetée en 2019.

« Nous sommes enchantés de revenir à Montréal, où nous avions connu tant de succès, s’est-il réjoui. Mettre sur pied une équipe composée d’employés-actionnaires à Montréal nous confère un avantage concurrentiel. Nous avons aussi la chance de travailler avec des développeurs de grand talent et d’excellents fournisseurs tout en nous imprégnant de la culture d’innovation d’une métropole à seulement une heure de notre siège social new-yorkais. »

L’entreprise s’est associée à l’organisme Investissement Québec et à l’agence promotionnelle Montréal International pour accélérer son expansion au Canada et élargir son réseau de partenaires.

« SwiftCTRL contribuera à rendre nos lieux et espaces plus accessibles et sécuritaires, notamment en cette période d’incertitude sanitaire, a déclaré Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec. L’arrivée de SwiftCTRL confirme que notre écosystème montréalais est toujours aussi attrayant pour les entreprises qui souhaitent innover et lancer les technologies avant-gardistes. »

« L’expérience de Chip Kruger montre qu’il y a quelque chose d’unique dans l’écosystème technologique de Montréal qui incite les entrepreneurs à y investir », a indiqué Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, rappelant que la ville possède un important bassin de talents dans ce secteur. « Il y a plus de 179 000 travailleurs en technologie dans la région, c’est une part importante de notre économie. »

L’entreprise procède actuellement à des embauches à Montréal. Les postes à pourvoir sont annoncés sur son site Web.

Tags: Canada